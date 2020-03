Transportatori: Planul de masuri anuntat de Guvern pare a fi facut pentru a salva bancile si multinationalele, nu IMM-urile si populatia

"Guvernul Romaniei pare a nu intelege ce se intampla, iar masurile anuntate pana acum nu reusesc sa salveze Romania. Nu s-au luat decizii ferme, cu aplicare imediata, nu s-a tinut cont de nevoia de a elimina birocratia, s-au anuntat unele masuri bune, dar care nu se vor putea aplica, din cauza haosului existent in sistem. Mai mult, planul de masuri pare a fi facut pentru a salva bancile si multinationalele, nicidecum firmele romanesti, mai ales IMM-urile, sau populatia. Nu se gandeste nimeni ca daca societatile private mici si mijlocii se inchid, s-a terminat cu toata economia? Bugetarii si pensionarii nu mai primesc nimic, pentru ca noi inchidem, multinationalele isi duc banii in afara, asa cum fac de ani de zile, iar singurii platitori erau firmele cu capital privat romanesc. In ultima saptamana am observat, cu stupoare, cum fac profit multinationalele petroliere: cu toate ca a scazut pretul barilului cu peste 50%, la noi la pompe nu se vede aceeasi scadere. Daca ar fi crescut pretul petrolului, a doua zi toti ar fi marit pretul la pompa", se mentioneaza intr-un comunicat al transportatorilor, transmis, luni, AGERPRES.In acelasi context, COTAR sustine ca "ministrul Finantelor anunta plafonarea pretului la alimente si medicamente, dar nu spune ca plafonarea ar trebui facuta la preturile de acum trei saptamani, cand o cutie ce 50 de masti chirurgicale costa 40 de lei, iar acum se vand cu 300 de lei in farmacii si nici asa nu se gasesc". "Noi suntem obligati sa le cumparam la suprapret, ca sa putem functiona", atrag atentia oficialii Confederatiei."Transporturile de marfa, transporturile de persoane prin curse regulate, regulate speciale sau ocazionale, transportul de persoane international, scolile de soferi, centrele de formale profesionala, service-urile auto, transportul in regim de taxi, toate sunt in regim de avarie. Mai mult, o parte dintre ele si-au inchis activitatea la nivel national. Toate aceste activitati aduceau peste 10% din PIB-ul Romaniei. Inchiderea lor mai inseamna si zeci de mii de someri, inseamna ca statul nu va mai incasa bani, ba va trebui sa plateasca somaj. In loc sa creeze cadrul propice distrugerii economiei, Guvernul ar face mai bine sa identifice urgent solutii pentru a mentine in viata oamenii si afacerile care alimenteaza bugetul statului. Un ajutor financiar dat acum este mult mai eficient decat pierderea totala", adauga transportatorii.Organizatia care reprezinta interesele transportatorilor aminteste o serie de exemple de masuri aplicate de alte tari europene, precum si cele la nivelul Comisiei Europene."Germania adopta un plan de salvare fara precedent de la al doilea razboi mondial incoace, pentru a contracara criza provocata de pandemia de Coronavirus, printr-un proiect de lege care prevede punerea la dispozitie a unei sume de 822 de miliarde de euro ca imprumuturi, cu scopul de a ajuta intreprinderile si salariatii sa faca fata consecintelor economice care se vor resimti dupa criza Covid-19. Comisia Europeana a cerut suspendarea Pactului de Stabilitate, nu mai exista reguli bugetare, astfel incat guvernele sa poata pompa in economie oricati bani e nevoie. Guvernul ceh va compensa costurile cu salariile ale firmelor afectate de masurile luate pentru a incetini raspandirea pandemiei. Guvernul ungar suspenda plata creditelor pentru populatie si companii pana la finalul anului. In plus, valoarea totala de plata (DAE) a creditelor de consum contractate s-a plafonat la dobanda de baza a Bancii Nationale a Ungariei, aceasta fiind de +5%. In sectoarele economice cele mai afectate - turism, servicii culturale, restaurante, transport de persoane - se va suspenda plata taxelor catre stat in totalitate, iar taxele platite de angajati se vor reduce substantial, in toate sectoarele economiei. Romania nu are, pana acum, un plan de masuri care sa ne mentina si sa ne scoata din criza economica iminenta", noteaza sursa citata.Pe fondul acestei crize, COTAR face un apel si la presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa nu promulge abrogarea Ordonantei de Urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, "pentru ca asta va insemna un haos si mai mare in transportul judetean de persoane, creat tot de catre cei interesati sa acapareze aceasta piata"."Avem nevoie de masuri urgente si cerem Guvernului sa ne consulte, pentru a gasi cele mai bune metode de a nu ingropa Romania, in aceasta criza care nu este doar economica. Am putea imprumuta si noi modelul Germaniei, al Ungariei, al Cehiei si al celorlalte tari care deja aplica masuri de sprijin pentru populatie si pentru companii", se precizeaza in comunicat.