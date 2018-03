Unele microintreprinderi ar putea opta pentru impozitarea pe profit. Vezi ce conditii trebuie sa respecte acestea

"Reglementarile in vigoare privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor nu prevad posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor titlului II 'Impozitul pe profit'.Luand in considerare necesitatea stimularii antreprenoriatului romanesc, precum si atragerii de noi investitori externi se impune reglementarea posibilitatii microintreprinderilor de a opta pentru plata impozitului pe profit in conditiile constituirii si mentinerii unui capital social minim in valoare de 45.000 lei.De asemenea, pentru stimularea crearii de noi locuri de munca, consideram ca se impune si adaugarea unei conditii legate de un numar minim de salariati", precizeaza autorii proiectului in Nota de fundamentare care insoteste documentul.Potrivit sursei citate, microintreprinderile care opteaza pentru aplicarea impozitului pe profit trebuie sa respecte conditiile si in perioada in care este platitor de impozit pe profit.Totodata, microintreprinderile vor putea sa-si scada pana la 20% din impozitul pe venit pentru cheltuieli cu sponsorizarea, care au ca scop sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.Reglementarile in vigoare privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor nu prevad deducerea din impozitul datorat a cheltuielilor de sponsorizare.Incepand din luna ianuarie a acestui an s-a schimbat regimul de impozitare pentru microintreprinderi, astfel ca acestea platesc un impozit de 1% la venituri daca au afaceri de pana la un milion de euro.Modificarea este ca s-a majorat de la 500.000 de euro la un milion de euro pragul veniturilor pana la care o companie este considerata microintreprindere si, in consecinta, impozitata pe venituri si nu pe profit.Pe de alta parte, in cazul persoanelor fizice donatiile catre entitatile non-profit sau unitatile de cult furnizori de servicii sociale acreditati cresc de la 2% la 3,5% din impozitul datorat pe venitul din salarii si asimilate salariilor, din pensii, din venitul net anual impozabil, precum si castigul net anual impozabil, din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar."Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume pentru sustinerea entitatilor non-profit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, suma reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul din salarii si asimilate salariilor, din pensii, din venitul net anual impozabil, precum si castigul net anual impozabil, din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar.In cazul entitatilor non-profit si unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, cota ce poate fi distribuita este de 3,5% din impozitul pe venit datorat", se precizeaza in Nota de fundamentare.