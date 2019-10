6 din 10 dezvoltatori apreciaza ca preturile locuintelor vor creste in urmatorul an

Cifrele sunt rezultatele unui studiu desfasurat de Imobiliarium, expozitia imobiliara cu cel mai mare numar de dezvoltatori - expozanti, ia rraspunsurile au fost oferite de toti dezvoltatorii care vor fi prezenti la targul de la Baneasa, din 11-13 octombrie.Potrivit acestora, cele mai mari impedimente intalnite de la lansarea in Romania au fost, de-a lungul timpului, birocratia si lipsa fortei de munca, urmate indeaproape de evolutia imprevizibila a factorilor externi, precum programul Prima Casa, finantarea, accesibilitatea mijloacelor de transport.Peste 75% dintre dezvoltatorii prezenti la Imobliarium Baneasa activeaza pe piata locala de peste 3 ani, iar restul de 25% se incadreaza in perioada 1 - 3 ani. Circa 65% construiesc blocuri, 25% au in portofoliu doar proiecte imobiliare de tip case, iar aproximativ 10% se axeaza pe ambele tipuri de locuinte. In plus, peste 60% dintre ansamblurile dezvoltate de acestia se incadreaza in segmentele premium si middle price."Activitatea de dezvoltator imobiliar vine la pachet cu o responsabilitate extrem de mare deoarece arhitectura orasului este intr-o continua schimbare, iar proiectele noastre sunt parte integranta din aceasta schimbare. Prin intermediul lor dorim sa readucem la viata zone premium ale Bucurestiului si, in acelasi timp, sa le sporim si valoarea. Actualmente, ne regasim in etapa de implementare a proiectelor lansate. Asadar, in ceea ce priveste proprietatile noastre de pe Calea Victoriei, suntem aproape de finalizarea lucrarilor pentru primul nostru proiect de spatii de birouri - H Victoriei 109 si suntem in curs de finalizare a etapei de consolidare pentru proiectul rezidential H Victoriei 139 - unul dintre proiecte noastre premium. De curand am demarat lucrarile de constructie pentru H Pipera Lake, un ansamblu rezidential modern, dezvoltat pe malul lacului Pipera, iar anul viitor, in 2020, planuim sa dam startul lucrarilor la H Eliade 9 Residence, un alt proiect rezidential din categoria premium. De asemenea, intentionam sa continuam si investitiile in portofoliul de proprietati", a declarat Ana - Maria Pop, Chief Operating Officer al Hagag Development Europe."Piata constructiilor rezidentiale din Romania a fost si inca este o piata puternic fragmentata, cu foarte putini jucatori capabili sa sustina proiecte rezidentiale de mari dimensiuni pe perioade lungi de timp. Impact Developer & Contractor are un istoric relevant de 28 de ani pe piata rezidentiala din Romania iar Greenfield Residence a inceput dezvoltarea acum 12 ani. Proiectele de acest tip sunt exceptii pe piata imobiliara din Romania, pe care predomina proiecte conditionate de spatii limitate. Suntem intr-o faza de maturizare a pietei, care se manifesta atat prin disponibilitatea si cresterea calitatii ofertei, dar si prin cresterea gradului de "sofisticare" a nevoilor clientilor. Mediul economic stabil favorizeaza interesul clientilor de a fi mai pretentiosi si de a cere atat locatie buna, dar si calitate, certificari ale proiectului si cat mai multe facilitati si beneficii. De aceea, suntem convinsi ca proiectele noatre curente din Bucuresti, Luxuria Domenii Residence si Greenfield Residence vor continua sa aiba un avantaj concurential hotarator atat prin prisma unicitatii proiectelor, dar si prin stabilitatea si increderea pe care o oferim clientilor" a declarat Razvan Ionescu, Director de Marketing Impact Developer & Contractor.Printre ansamblurile care vor participa la targul Imobiliarium din 11-13 octombrie se numara Neo Timpuri Noi - divizie a One United, AFI City, Cordia-Parcului 20, Greenfield Residence, Luxuria Domenii Residence, Arcadia Apartments Domenii, H Pipera Lake, Victoriei 139, Cloud 9 Residence, American Village, Valletta Residence, Hils Pallady Apartments, City Point Aviatiei, Atria Urban Resort, Apptown Residence, Swiss Lake Residence, Casa Presei Residence, Satul Scandinav, Metropolitan Residence.