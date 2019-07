Aproape 60% dintre cei care cauta sa isi cumpere o locuinta aleg apartamente noi (analiza)

"Din datele pe care le-am adunat, constatam ca preturile pe piata de rezidential nou au ramas constante, cu un ritm de vanzari la fel de constant. S-au inregistrat mici ajustari de pret fata de anul trecut, ca medie generala un minus de 3 - 4%. Aceste scaderi sunt in general pe piata proiectelor de volum si sunt firesti in conditiile unei cresteri mari de produs", releva analistii companiei de consultanta imobiliara Imoteca The Residential Experts.Potrivit analizei, in 2018, pe piata au fost mai putine produse livrate si mai multe produse off plan, anul acesta estimarile aratand o crestere cu 40% a locuintelor noi finalizate, in jur de 14.000 de unitati."Un numar mai mare de locuinte scoase la vanzare creste presiunea pe preturi pentru dezvoltatori care, pentru a vinde tot ce finalizeaza, au nevoie de preturi bune. Asa ca fata de maximul istoric de preturi pentru apartamente noi care s-a inregistrat in 2006 - 2007 si prima jumatate din 2008 (inainte de debutul crizei din octombrie 2008) preturile din prezent sunt semnificativ mai mici, deci suntem departe de un maxim istoric in piata rezidentiala. De exemplu, in 2008, media de pret la apartamentele noi era la 2.160 euro/mp util pe cand anul trecut a fost cu 42% mai jos, adica 1.260 euro/mp util. Interesant este ca in vreme ce in ultimii doi ani preturile apartamentelor noi s-au stabilizat, locuintele vechi inca au cresteri de preturi. Astfel ca unele apartamente vechi costa cat cele noi, iar clientii incep sa le prefere tot mai mult pe cele noi. Mai ales ca au aparut tot mai multe proiecte dezvoltate in zone accesibile, langa metrou, in cartiere care au toate facilitatile aproape", sustine expertul Imoteca, Rafaela Nebreda.Potrivit analizei mentionate, in sase mari orase ale tarii 58% dintre cei care cauta o locuinta aleg locuintele noi. In Bucuresti si Ilfov ponderea este si mai mare, de 61% pentru locuinte construite dupa anul 2000. Astfel, dintr-un total de 80.400 cereri pentru locuinte, 49.000 au reprezentat locuinte noi in Bucuresti si Ilfov."Din punct de vedere al tranzactiilor, diferentele intre unitatile vechi si cele noi sunt si mai mari. Noi am sesizat ca anul trecut in ultimul trimestru, de pilda, dintr-un total de 47.500 de tranzactii, 37.500 au fost pentru locuinte noi", a subliniat Nebreda.Analiza mai arata ca, dupa criza imobiliara, scaderile de preturi nu au fost uniforme, in cartiere fiind mai mari (pana la 48% in Drumul Taberei, de exemplu), in timp ce piata proprietatilor de lux avea inainte de criza din 2008 preturi mai mari decat in prezent, dar in medie cu 6-10%."In cazuri particulare, in continuare daca vorbim de un varf al preturilor in zone ca Kisellef, Aviatorilor, Herastrau, Primaverii - adica ceea ce numim segmentul fine living - suma medie solicitata pentru apartamente a scazut cu aproximativ 18%, ajungand in prezent la valori de aproximativ 4.000 de euro/mp util de la aproximativ 5.000 euro cat era inainte de criza", au mai spus expertii Imoteca.Pentru anul acesta prognozele sunt rezervate cu privire la cresteri de preturi intrucat stocul de apartamente este deja mare.Analiza arata ca pot insa exista cresteri pe piata proiectelor boutique si pe segmentul de lux. De altfel, in aceste categorii preturile au inregistrat cresteri constante inca din anul 2012."Ca si concluzie, preturile au incetinit sau si-au oprit cresterea, ceea ce este normal intr-o piata mai matura cum e cea din ultimii ani", au adaugat expertii companiei de consultanta imobiliara.