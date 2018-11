Maurer Panoramic - alegerea fireasca a tinerilor de succes si a investitorilor inspirati

Siguranta investitiei si stabilitate financiara

De ce sa alegeti Maurer Panoramic?

Localizarea proiectului: aproape de ceea ce conteaza

Cladire emblematica

Confortul dumneavoastra: Dotari moderne si finisaje premium

Dezvoltator de incredere

Viata la inaltime!

Cladirea Maurer Panoramic va fi situata foarte aproape de, de zonele desi de posibilitatile desau de. Zona este in proces de reabilitare, asa ca nu te vei plictisi aici.Cu celeside cladire, economisesti timp si traiesti fara griji!Te poti relaxa privind apusul de pesi, ca sa personalizezi spatiul asa cum iti doresti, iti oferim, cu materiale de foarte buna calitate, pentru unIti putem oferipentru apartamentul tau, deci poti alege exact ceea ce ti se potriveste.este un important centru cultural, studentesc, medical si de business, aflat insi, de aceea, acest, situat intr-o zona centrala a orasului, ofera stabilitate siMai mult, brandulsi materialele deaduc un plus de valoare investitiei dumneavoastra. Decizia de a achizitiona un apartament sau un spatiu de birou in aceasta cladire - indiferent daca doriti sa investiti sau sa locuiti aici - este o alegere inspirata, cuProiectul Maurer Panoramic este foarte aproape de centrul vechi, intr-o zona in care incepe un amplu proces de modernizare. De aici se poate ajunge rapid la sediile marilor companii, la shopping sau la diferite restaurante.Cladirea va fi amplasata la cateva minute de institutiile publice, iar. La finalul procesului de reabilitare a zonei, in imediata vecinatate a proiectului va exista un, cladiri de, precum si Cladirea Maurer Panoramic va aveasi. Cele doua corpuri de cladire vor beneficia, fiecare, de catede la parterul cladirii side la mezanin completeaza oferta deCu fatada ventilata, finisaje din sticla, elemente decorative iluminate, va fi, oferind o panorama superba asupra orasului. Maurer Panoramic va contribui la aspectul zonei centrale, devenind un punct de reper pentru clujeni si un motiv de mandrie pentru proprietari.Proiectul Maurer Panoramic a fost conceput astfel incat sa ofere un grad sporit de confort. Apartamentele din cladirea Maurer Panoramic se predau, cu materiale de inalta calitate, selectate de dumneavoastra.Veti beneficia inclusiv de: incalzire in pardoseala, parchet triplu stratificat, obiecte sanitare incastrate, placare cu gresie si faianta calitatea I, sistem de prevenire si stingere a incendiilor, videofon, aer conditionat, sistem de control de tip "Smart Home".Toate acestea, alaturi de intimitatea apartamentelor si terasele spatioase, satisfac cele mai exigente cerinte, in ceea ce priveste confortul.Dupa, desfasurata cu profesionalism si responsabilitate,are mii de clienti multumiti, este prezent in, cusi pesteIn 2006, atunci cand primul proiect al Maurer Imobiliare incepea sa capete contur, in fata i se deschideau doua drumuri: cel al excelentei imobiliare - al posibilitatii de a contribui la dezvoltarea oraselor din Romania - si cel al implicarii sociale.Pentru ca ne doream un altfel de "acasa", am reusit, impreuna cu cei s-au alaturat cauzei noastre, sa aratam ca si in Romania exista oameni care pot sa faca diferenta si ca dorinta de a oferi un viitor mai bun trece dincolo de orice greutate sau prejudecata.Prioritatea noastra este aceea de a va ajuta sa bucurati de un stil de viata cat mai bun. Confortul de a va afla in apropierea tuturor punctelor de interes, satisfactia de a beneficia de dotari moderne si de finisaje premium in apartamentul dumneavoastra, siguranta data de un brand de incredere, mandria de a beneficia de un, relaxarea atunci cand admirati apusuri superbe, toate acestea va sustin sa traiti viata la inaltime.Pentru a va asigura de transparenta si de respectul nostru, puteti vizita oricand santierul proiectului, in Cluj-Napoca, Piata Abator, nr. 1. Consultantii nostri va stau la dispozitie, cu orice fel de informatii; sunati-ne la numarul de telefon: 0784 441 111 sau scrieti-ne pe adresa de email: cluj@maurerimobiliare.ro