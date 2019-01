Apartamentele s-au scumpit in Bucuresti cu 5%, in 2018. Ce ne asteapta in 2019?

#Analiza

Trendul ascendent inceput in 2014 a continuat si in 2018 intr-un ritm moderat. In decembrie 2018 pretul mediu solicitat pentru garsoniere a ajuns la aproximativ 44.000 Euro, pentru apartamentele cu 2 si 3 camere la 64.000, respectiv 91.000 Euro, iar pretul mediu solicitat pentru apartamentele de 4 camere a ajuns la aproximativ 122.000 Euro, conform calculelor realizate de imobiliare.net.Pentru garsoniere, pretul mediu solicitat a crescut in ultimii cinci ani cu 25% si cu 4% in ultimele 12 luni. Pretul mediu al garsonierelor in decembrie 2018 variaza intre 38.000E in sectorul 6 si 54.000E in sectorul 1, diferenta de pret in functie de zona fiind extrem de accentuata.Apartamentele de doua camere erau cotate la 53.755E in decembrie 2013, la 61.260E in decembrie 2017 si la aproximativ 64.000E in decembrie 2018. Cresterea apartamentelor de doua camere este de 19% in ultimii 5 ani si 5% in ultimul an.La apartamentele de 3 camere cresterea este de 20% in ultimii 5 ani si de 5.4% in ultimele 12 luni.Conform imobiliare.net, pretul mediu solicitat pentru apartamentele de 4 camere a crescut in ultimii cinci ani cu 15% si cu 7% in ultimele 12 luni. Pretul mediu al apartamentelor de 4 camere solicitat in decembrie 2018 variaza intre 79.000E in sectorul 6 si 200.000E in sectorul 1.Pentru vanzarile de case-vile situatia este similara ca la apartamente, pretul acestora fiind pe crestere moderata.Pretul mediu pe metru patrat construit solicitat pentru case/vile in Bucuresti si Ilfov este de 700E/mp in decembrie 2018, in crestere cu 5% fata de 2017. In ultimii cinci ani pretul mediu solicitat pentru case/vile a crescut cu 14%.Specialistii imobiliare.net considera ca 2019 va fi un an destul de complicat pentru piata imobiliara, cu o cerere redusa din cauza conditiilor dure de creditare ipotecara, dar si cu oferta in scadere accentuata, din cauza scumpirilor in avalansa din piata materialelor de constructii si din cauza crizei fortei de munca.Totusi, nevoia de a locui in conditii civilizate este mult mai mare decat puterea de construire a cladirilor rezidentiale noi si de viteza de inlocuire a cladirilor vechi si de aceea presiunea cumparatorilor pentru locuinte noi, moderne, bine amplasate, va fi determinanta.