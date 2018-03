Ce se intampla cu preturile apartamentelor vechi pe o piata invadata de locuinte noi?

Potrivit organizatorilor Salonul Imobiliar Bucuresti, care a avut loc intre 2 si 4 martie, s-a remarcat faptul ca, pe fondul cresterii accelerate a ofertei de locuintei noi, cresterea preturilor la apartamentele vechi incepe sa incetineasca.Astfel, este in crestere numarul ansamblurilor de proportii (concepte rezidentiale integrate): Onix Park - 2.000 de apartamente in zona Aviatiei - Pipera, AFI City - 2.000 de apartamente in zona Bucurestii Noi, H Pipera Lake - 1.350 de apartamente, Arbo Residence Mogosoaia - 1.000 de apartamente, Arcadia Apartments Domenii - 800 de apartamente, Luxuria Domenii - 630 de apartamente. Aceste proiecte vor fi dezvoltate in faze, pe parcursul mai multor ani.Fiind primul targ dupa aprobarea programului "Prima Casa", o mare parte a cererii s-a indreptat catre locuinte care se incadreaza in acest program, mai spun organizatorii.Totodata, s-a facut remarcat si un alt segment de clienti care dispun de cash pentru achizitie si nu se finanteaza de la banca: ei cauta apartamente in proiecte premium din zonele ultracentrale, centrale si cea de nord.Ajuns la a patra editie, Salonul Imobiliar Bucuresti (SIB) a devenit cel mai mare targ de profil, ocupand integral trei sali din cadrul Palatului Parlamentului. Urmatoarea editie este programata pentru 7-9 septembrie 2018.