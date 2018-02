Cele mai atractive investitii imobiliare: In 2018, merita sa cumperi o casa pe care sa o transformi in birou

Profitabilitatea unor astfel de investitii este data de valoarea indicelui yield, un indice important de masurare a randamentului unei investitii in imobiliare. Randamentele acestor proprietati rezidentiale depind de mai multi factori precum amplasamentul, compartimentarea, dotarile sau finisajele aferente, transmite AGERPRES.Analiza realizata de Wizmo.ro si RE/MAX Grup de Lux arata ca apartamentele in cladiri cu regim mic de inaltime, situate in zone apropiate de puncte de interes precum centre de afaceri, scoli private, institutii medicale vor deveni tot mai atractive pentru cei interesati sa investeasca. Randamentul pentru astfel de investitii, calculat in functie de pretul proprietatii si valoarea chiriei generata anual, va avea valori diferite in functie de particularitatile zonei si ale apartamentului."Piata de investitii imobilare a cunoscut in ultima perioada o evolutie dinamica marcata de nevoile tot mai specifice ale cumparatorilor interesati de investitii rentabile. In conditiile actuale, clientii sunt in cautare de oportunitati care sa le ofere un randament satisfacator, dar care sa se incadreze si in anumite conditii pe care le urmaresc, precum calitatea sau siguranta", spun expertii imobiliari.De exemplu, pentru un apartament de 3 camere, la un pret aproximativ de 140.000 euro, inchiriat la 750 euro/luna, va rezulta un randament de 6,5%, cu amortizarea investitiei in aproximativ 15 ani.Conform analizei, casele care se afla in zone ce permit transformarea lor in spatii de birouri sau chiar spatii comerciale pentru sedii de firme vor fi si mai profitabile pentru potentialii investitori.Proprietarul are posibilitatea sa transforme casa in birou, unde va avea un randament mare sau chiar intr-un spatiu comercial, care va creste si mai mult randamentul obtinut din acea investitie.Spre exemplu, o casa de aproximativ 265.000 de euro, la o chirie de 1.550 de euro, va genera un randament de 7%, investitia urmand sa fie recuperata in circa 14 ani."Randamentele proprietatilor comerciale sunt mai sensibile la conditiile de piata decat cele ale proprietatilor rezidentiale. Motivul este simplu. Nevoia oamenilor de a avea un spatiu de locuit este, in general, mai mare decat cea de a detine un spatiu de birouri pentru o afacere, pe care o poti demara sau inchide in orice moment. Acest risc se reflecta in randamentele mai ridicate pe care le atrag proprietatile comerciale sau office", spun expertii imobiliari.Pe segmentul office si comercial, Romania ofera randamente mult mai atractive decat tarile din aceeasi regiune precum Ungaria, Cehia, Polonia sau Slovacia.In ceea ce priveste orasele din Romania cu cele mai mari randamente pe aceleasi segmente, Bucurestiul, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasiul sunt cele mai efervescente.