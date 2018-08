Studiu: Ce fel de locuinte se construiesc si se vand in Romania

Constructiile rezidentiale au inceput sa prinda elan in ultimii ani, odata ce economia romaneasca a revenit pe crestere, culminand anul trecut cu un avans al Produsului Intern Brut de 6,9%. De altfel, 2017 a fost al treilea cel mai bun an de dupa Revolutie din perspectiva constructiei de noi case si apartamente, cu 53.347 de locuinte date in folosinta, arata informatiile publicate de Institutul National de Statistica. Varful a fost atins in 2008 si 2009, cand pe piata erau finalizate 67.255, respectiv 62.520 de locuinte.Cele mai multe locuinte - aproape 257.000 - au fost dezvoltate in ultimul deceniu (2008-2017) in mediul rural, in timp ce in zonele urbane au fost dezvoltate 252.500 de noi case si apartamente. Totusi, tendinta inregistrata aproape fara exceptie dupa 1990, cand cele mai multe constructii rezidentiale se realizau in mediul rural, a inceput sa se inverseze in ultimii ani. Astfel, in 2017, peste 29.300 de locuinte au fost date in folosinta in centrele urbane, fata de 24.000 in zonele rurale.Totodata, aproape 17% din locuintele noi livrate in ultimii zece ani, adica 85.618 de unitati, au fost construite in Bucuresti si in Ilfov, in topul zonelor cu activitate rezidentiala intensa in ultimul deceniu urmand judetele Cluj (43.093 de locuinte), Constanta (31.651 locuinte) si Suceava (28.039 locuinte) . La polul opus, judetele unde s-a construit cel mai putin sunt Caras-Severin (1.979), Teleorman (2.183) si Tulcea (2.253).Si preferintele romanilor cu privire la tipurile de locuinte pe care le construiesc sau le cumpara s-au schimbat fundamental in ultimul deceniu, reflectand un apetit din ce in ce mai mare catre spatii functionale si mai practice din punct de vedere al pretului de constructie sau achizitie si al costurilor cu intretinerea.Anul trecut, de exemplu, locuintele cu doua camere s-au aflat in topul livrarilor de constructii rezidentiale, aproape una din trei locuinte incadrandu-se in acest tipar. Pe urmatoarele pozitii s-au plasat unitatile cu trei camere (26,5%) si cele cu patru camere (19,7%) . Nu mai departe de anul 2008, cele mai multe constructii livrate pe plan local aveau trei camere (25,1%), fiind urmate de cele cu doua camere (24,8%) si de cele cu cel putin cinci camere (22,1%).Pe de alta parte, in decursul ultimilor zece ani a scazut si interesul pietei de constructii rezidentiale noi pentru locuinte cu o singura camera (garsoniere) . Daca in 2008 aproape 8% din unitatile finalizate erau monocamerale, ponderea a scazut la doar 5% anul trecut. O tendinta similara a fost inregistrata si pe segmentul de locuinte cu cel putin cinci camere, care reprezentau in urma cu un deceniu peste 22% din livrarile de locuinte, fata de 17,7% in 2017.