Tipuri de investitii care pot aduce bani pe termen lung

De aceea, important este sa incepem sa economisim de la luna la luna, iar atunci cand reusim sa adunam o anumita suma sa o putem valorifica. Iata in continuare cateva tipuri de investitii pe care le poti face, astfel incat ele sa iti genereze si mai multi bani.Visul multor persoane este sa detina mai multe apartamente pe care sa le inchirieze, astfel incat lunar sa incaseze anumite sume de bani.Profitabilitatea unei astfel de idei este undeva la mijloc.Insa, intr-adevar, un salariu in plus venit din inchirierea unui apartament nu strica nimanui.Asa ca, ideea de a investi in imobiliare ramane inca valabila perioadei in care traim. Pentru o astfel de afacere locul este mai mult decat esential.Ideal este ca apartamentul sau garsoniera sa fie in unul dintre orasele mari ale tarii sau intr-o zona turistica, asa cum este si Brasov, care este vizitata in tot timpul anului.Studiaza posibilitatatea de a cumpara o garsoniera de vanzare in Brasov , Sibiu, Bucuresti, Timioara, Cluj, vezi cat de profitabila ar fi investitia si in cat timp a putea sa o amortizezi.De la an la an, lumea artei recapata tot mai mult atentia noastra. Motivul pentru care se investeste in acest domeniu este acela ca vorbim despre produse rare care nu pot fi reproduse la scara larga.Aici ne putem referi la: picturi, obiecte de mobilier, obiecte de colectie din perioada regala sau comunista, militarie, obiecte de cult, obiecte arheologice.Toate acestea devin tot mai interesante pentru cei care vor sa investeasca in bunuri cu posibilitate de tezaurizare.Este adevarat ca acest domeniu implica nu doar bugete, ci si pasiunea si dorinta de a te informa.Se spune ca obiceiul de a colectiona timbre face parte din preocuparile familiilor regale, a vedetelor de film, a celebritatilor din lumea sportului sau a altor persoane din viata publica si ca a ajuns in spatiul romanesc in perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza.Poate fi un hobby, dar si modalitatea de a castiga bani investind. Exista site-uri dedicate acestui domeniu, targuri unde poti gasi colectii de timbre, grupuri de filatelisti unde poti vinde, poti cumpara sau schimba timbre.La fel ca filatelia, si numismatica poate incepe ca un simplu hobby.De multe ori, persoanele care colectioneza timbre sau monede o fac pentru ca in copilaria lor, fie parintii, fie buncii, prietenii aveau deja aceasta pasiune.Cu alte cuvinte, ea se mosteneste. Multi colectionari, insa, pot deveni si mici afaceristi reusind sa cunoasca foarte bine preturile monedelor, profitabilitatea lor, care este cererea, oferta pentru o anumita moneda, ce calitate trebuie sa aiba ca sa poata fi vanduta mai departe la un pret mai bun.Pentru multe persoane investia in aur poate parea o idee depasita, insa avantajul ei ramane inca valabil.Aurul poate fi un activ de refugiu in perioadele dificile, cum sunt crizele economice. Din anul 2017 pretul aurului a inceput sa se aprecieze, sa creasca destul de mult.Un alt avantaj este ca aurul poate fi pastrat in custodia unor banci si poate fi rascumparat de acestea atunci cand vreti sa vindeti monedele sau lingourile de aur.