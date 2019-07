Care sunt marile avantaje ale unui complex rezidential nou in fata blocurilor vechi:

Spatiile noi sunt compartimentate pentru nevoile din prezent

Mai multa siguranta

Spatii pentru locuri de parcare

Spatii destinate copiilor

Utilitatile noi

In plus, autorizatiile de constructie au fost mai multe in 2018, spre deosebire de anul 2017, mai arata acelasi studiu al INS.Mai ales daca au o locuinta, multi romani sunt activi in continuare pe piata imobiliara. Unii vor sa isi schimbe casa, altii vor sa treaca o proprietate noua pe lista activelor personale care pot contribui la o rotunjire a veniturilor, prin inchiriere.Cum isi aleg acestia proprietatea ideala? Sunt cateva aspecte care vor conta de fiecare data, mai ales atunci cand vorbim despre o investitie personala de cateva zeci de mii de euro, care implica in foarte multe cazuri si un credit.Spre deosebire de apartamentele regasite in blocurile vechi, locuintele noi au in vedere in primul rand nevoile actuale ale proprietarilor si evolutia din ultimii ani din punct de vedere tehnologic.Blocurile noi nu mai necesita modificari ale apartamentelor, datorita faptului ca vin deja, dupa preferinta, cu bucatarii de top open-space, de spatiu dedicat centralei termice si de finisaje de ultima generatie.In schimb, o locuinta veche, indiferent de cost, va implica mai departe si o investitie in renovarea si chiar reamenajarea completa a spatiului.Siguranta este unul dintre principalele criterii, alaturi de pret, care domina in alegerile facute de potentialii cumparatori. Din acest punct de vedere, un alt avantaj important pe care un complex rezidential nou il are in fata vechilor cartiere cu blocuri ridicate in urma cu mai bine de 50 de ani este siguranta zonei.Multe dintre noile zone rezidentiale vin adesea cu camere video, paza, sisteme de iluminat stradal moderne si bariera pentru masini, care ofera un plus de securitate pentru rezidenti.Locurile de parcare sunt o problema reala in orasele aglomerate, iar complexurile noi rezidentiale reprezinta o solutie eficienta din acest punct de vedere. Concepute pentru a asigura toate nevoile locatarilor, spatiile de parcare devin astfel nelipsite, fie ca vorbim despre parcari subterane ori supraetajate, fie de cele organizate in jurul blocului.Cum multe ansambluri rezidentiale noi se afla la marginea marilor orase, acestea trebuie sa ofere solutii tuturor celor care locuiesc acolo, indiferent de varsta.Magazinele sunt importante pentru familii, insa acelasi lucru este valabil si pentru spatiile destinate copiilor. Blocurile sunt imprejmuite de cele mai multe ori de parcuri, spatii verzi sau zone de joaca, ideale pentru ca cei mici sa se poata desfasura zilnic, in siguranta.Un bloc vechi va veni cu instalatie sanitara precara si retea electrica depasita de cerintele din prezent. Astfel, un ansamblu rezidential nou elimina riscul pentru un proprietar de a se trezi cu apartamentul inundat sau cu electrocasnicele mari si mici din casa stricate de o eroare pe reteaua electrica.