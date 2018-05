Luxuria Domenii Residence, un complex de lux cu 9 blocuri si 9.000 mp de spatii verzi, se construieste in zona Domenii-Expozitiei-Casa Presei

Noua comunitate va fi dezvoltata pe un teren desituat intre bulevardele Kiseleff si Ion Mihalache. Beneficiind si de constructia viitorului mall in zona si alaturi de cladirile de birouri deja existente sau aflate in constructie, zona Domenii este noul pol de atractie al Capitalei, atat pentru investitori cat si pentru cei care doresc sa locuiasca intr-o zona de prestigiu. Luxuria Domenii Residence cuprindeavand intre 9 si 12 etaje fiecare, oferind in total, de la garsoniere la apartamente tip studio, cu doua, trei, patru sau chiar cinci camere in sistem duplex.Apartamentele situate la ultimele etaje se vor bucura de o priveliste de neegalat catre intreaga zona de Nord a Capitalei, de la zona Domenii, la parcul Herastrau.Lucrarile pentru prima faza a proiectului, care cuprinde 3 blocuri cu 232 de apartamente, vor fi incheiate la inceputul anului 2020.Luxuria Domenii Residence este primul ansamblu rezidential din Bucuresti in curs de, fiind de la inceput proiectat pentru a se incadra in clasa energetica A si in categoria de "cladiri verzi".Locurile de parcare vor fi situate integral subteran, astfel traficul rutier in interiorul complexului va fi inexistent. Rezidentii se vor bucura cu adevarat atat de aerul curat, cat si de cei pesteamenajate la cele mai inalte standarde peisagistice.Infiintata in 1991, Impact Developer & Contractor SA este prima companie de real-estate 100% privata din perioada post-comunista. De-a lungul celor, compania a fost mai mereu protagonista multor premiere atat pe piata imobiliara romaneasca cat si in intreg ansamblul economic din Romania.In anul 1995, Impact lanseaza in premiera pentru tara noastra conceptul de complex rezidential. La doar un an distanta, compania devineTimp de 10 ani, Impact SA dezvolta proiecte rezidentiale in Bucuresti, Ploiesti, Oradea si Constanta, iar in 2006 actiunile companiei sunt promovate la categoria I a Bursei.Anul 2007 este anul lansarii celui mai mare proiect rezidential din sectorul 1 al Capitalei,, care in prezent numara peste 4.000 de locuitori.Primele doua faze din cele sase planificate sunt finalizate in 2016, acest succes aducand promovarea actiunilor Impact la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti, compania devenind astfel singurul jucator de pe piata imobiliara care atinge aceasta performanta.Impact Contractor & Developer SA, iar in prezent are in curs de dezvoltare 2 proiecte (Greenfield Baneasa si Luxuria Domenii Residence ) si inca 3 in faza de proiectare (2 in Bucuresti si unul in Constanta).Compania este(demonstreaza capabilitatea organizatiei de a furniza produse care indeplinesc cerintele clientilor in scopul cresterii satisfactiei acestora),(demonstreaza angajamentul organizatiei pentru controlul activitatilor cu impact benefic sau nociv asupra mediului si receptivitatea companiei la situatia critica a ecosistemului planetei) si(demonstreaza angajamentul si capacitatea organizatiei in controlul pericolelor, pentru asigurarea sanatatii si securitatii angajatilor si a si a vizitatorilor la punctele de lucru) .