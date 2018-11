Romania urca din nou pe podium la Dubai, la olimpiada caselor solare

Competitia presupune proiectarea si construirea unor case solare, inteligente si prietenoase cu mediul care sa se adapteze conditiilor climatice din Estul Mijlociu. Editia de anul acesta se desfasoara in perioada 29 octombrie - 29 noiembrie, in Dubai, toate cele 15 case putand fi vizitate de cei interesati.Proba Sustenabilitate evalueaza modul in care fiecare echipa a reusit sa reduca impactul locuintei asupra mediului pe durata ciclului de viata, pastrand in acelasi timp conditiile de confort si sanatate, modul interdiscplinar de proiectare. Initiativele de conservare a apei si vegetatia sunt parte a acestei evaluari. Mai mult, este important si impactul pe care echipa l-a avut la nivelul societatii, proiectele educationale si de constientizare publica, aparitiile media si participarile la evenimente.Evaluarea a fost facuta de un juriu international, format din specialisti de la World Green Building Council si nu numai, care au evaluat atat parcursul echipelor din perioada celor doi ani, cat si prezentarile sustinute pe situl competitiei, punand accentul pe solutiile incluse in Casa EFdeN Signature, fezabilitatea proiectului, conditiile de confort si impactul la nivel national. Casa EFdeN urmareste sa fie certificata LEED Platinum. Premiul vine ca un rezultat al eforturilor EFdeN din ultimii 6 ani si energiaTa de a face Sustenabilitatea un subiect de discutie in Romania si prosumatorii o realitate."Echipa a reusit sa duca mai departe agenda sustenabilitatii la nivel national. Au avut un impact atat asupra copiilor, prin cursuri si workshop-uri, dar si la nivel guvernamental. Ei au demonstrat o abordare sustenabila a caracteristicilor proiectului, punand accentul pe strategiile active si pasive si designul biofilic, dar luand in considerare si fezabilitatea proiectului.", a afirmat juratul Dr. Kheira Aoul, specialist in sustenabilitate.Casa EFdeN Signature a fost construita integral de studentii echipei EFdeN, fiind un proiect romanesc de cercetare si inovatie.In doar 14 zile, echipa EFdeN, formata din 33 de studenti de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Universitatea Bucuresti si Politehnica Bucuresti, a asamblat prototipul EFdeN Signature in Dubai, fiind printre primele echipe care au finalizat casa, in etapa premergatoare competitiei.Probele monitorizate reprezinta 40% din punctajul final al competitiei si presupun testarea casei din punct de vedere al eficientei energetice, conditiilor de confort si functionalitate, in timp ce probele jurizate reprezinta sustinerea si argumentarea proiectului in fata unui juriu international format din specialisti din fiecare domeniu. De asemenea, casele pot fi vizitate zilnic, pe situl competitiei, prin inregistrare pe website-ul competitiei.Pentru ca echipa sa fie prezenta in Dubai timp de 45 de zile, tinerii au lansat campania Sustine Inovatia Romaneasca, prin care au strans 70% din fondurile necesare. Mai multe detalii despre campanie sunt disponibile pe www.efden.org/sustine-inovatia este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2002 in Statele Unite ale Americii. In 2012, echipa PRISPA a fost prima echipa din Romania calificata la Solar Decathlon (editia Madrid), iar in 2014 echipa EFdeN a participat la editia Versailles cu casa care acum este Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort. Pana in prezent, echipa EFdeN a castigat peste 30 de premii nationale si internationale, la Solar Decathlon si alte competitii.este cel mai important ONG din Romania care dezvolta locuinte solare cu scop educational si de cercetare, alaturi de produse sustenabile si module educationale atat pentru studenti, specialisti, cat si pentru publicul larg. Proiectul de voluntariat functioneaza pe baza de parteneriate strategice si sponsorizari. Membrii echipei sunt studenti ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Universitatea Politehnica Bucuresti si Universitatea Bucuresti. Mai multe informatii despre proiect puteti gasi pe website-ul www.efden.org si pe paginile de social media EFdeN, Facebook si Instagram