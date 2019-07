Iata cum ar putea arata casele inteligente peste zece ani

De exemplu, atunci cand vorbim despre case inteligente ne gandim la o transformare in timp si mai extravaganta a locuintei.Un grup de experti futuristi, designeri de ultima ora si chiar agenti imobiliari se gandesc deja cum vor arata casele noastre in viitor.Fiecare dintre ei crede ca suntem pe punctul de a progresa din ce in ce mai mult si ajungand in jurul anului 2030 vei putea lua partea la o adevarata tehnologizare a obiectelor pe care acum inca le consideram inca neevoluate din punct de vedere stiintific.Esti curios ce imbunatatiri ar putea fi invetante in viitor? Poti vedea mai jos ce obiecte este posibil sa poti cumpara pentru casa ta in anul 2030 si la ce anume este posibil sa renunti.Richard Schatzberger, designer de inteligenta futurista si artificiala si fondatorul firmei de consultanta Maison Thirteen se asteapta sa vada o crestere a ceea ce el numeste "tehnologie invizibila".Spune el ca butoanele, switch-urile si ecranele vor disparea si vor fi inlocuite cu recunoastere vocala si a modelului uman.Ne putem astepta sa vedem o crestere a dispozitivelor biometrice de citire care pot citi o gama larga de comportamente, expresii si chiar emotii. Schatzberger se asteapta ca senzorii biometrici si emotionali sa ajute casa sa se adapteze dinamic la proprietar.Ca si casele inteligente, tiparirea 3D exista pe piata de ceva vreme, insa nu exista si in casele oamenilor din cauza costurilor mai ridicate, spune directorul marketingului digital al firmei de design inovatoare NGI Design. Insa, odata cu scaderea costurilor si a numeroaselor aplicatii, oamenii vor incepe sa adopte in curand aceste instrumente la indemana - fie sa creeze arta, mobilier sau chiar haine.Specialistii se asteapta, de asemenea, ca eficienta energetica a locuintelor sa fie supraincarcata in anii urmatori, ca o combinatie de tehnologie inteligenta, arhitectura verde si materiale de constructie ce ajuta la transformarea casei intr-un biosistem interior bine consolidat. Spatiul fizic insusi va fi functional ecologic, indiferent daca foloseste materiale de constructie indigene care se potrivesc locatiei, pentru a proiecta detalii in aerisire, debit de aer etc.Este posibil ca becurile si corpurile de iluminat sa iasa treptat din tipare. In anul 2030 este posibil sa te bucuri de o iluminare direct din perete. Aceasta va fi o combinatie de preferinta de stil si o modalitate de a reduce spatiul ocupat de corpuri de iluminat, lampi si alte dispozitive de iluminat. Dupa cum spun specialistii, multe lucruri care ocupa spatiu vor trebui sa scada treptat, pe masura ce populatia creste si spatiul devine si mai valoros decat este astazi.In timp ce tehnologia in-house este probabil sa devina mai sofisticata si omniprezenta, proprietarii probabil vor cauta refugiu si mai mult in gadget-uri. Este posibil ca in viitor sa existe in fiecare locuinta cate o camera "fara tehnologie" cum ar fi locuri pentru yoga, meditatie sau doar pentru socializare fata in fata. Acestea ar include covoare aruncate sau pardoseli din lemn natural si fantani - totul pentru a ajuta ocupantii sa se simta mai conectati la lumea reala si sa fie liberi de tehnologie, cel putin timp de cateva minute.Specialistii se asteapta sa vada abordari creative de stocare si utilizarea hipereficienta a spatiului pentru a deveni o caracteristica standard a bucatariilor in viitor. In multe case mai mici, bucatariile vor semana cu bucataria unui iaht mai mult decat o galerie, vor fi mult mai mici si mai eficiente.Pe masura ce obiectele care aduc confortul de acasa devin mai inteligente, te vei putea astepta ca si in cazul sigurantei sa se intample la fel. Un numar mare de experti se asteapta sa vada cresteri in ceea ce priveste securitatea locuintei si a sistemelor inteligente in general. Este foarte posibil ca identificarea fetei sau identificarea imprimarii sa inlocuiasca blocarea si cheia obisnuita.Selectarea imbracamintei ar putea deveni mai usoara ca niciodata prin utilizarea unui garderoba virtuala care primeste datele si propune costume de imbracaminte in fiecare zi pe baza continutului sau si a previziunilor vremii. Aplicatia va sti hainele pe care le ai gata de purtat, deoarece informatiile sunt inregistrate automat atunci cand hainele sunt spalate si calcate. Luarea deciziilor este mai usoara ca niciodata, cu o oglinda inteligenta care practic imbraca fiecare persoana care selecteaza tinutele pentru a le incerca.Modul in care primim pachetele prin livrare poate fi cat mai automatizat. In urmatorii 12 ani, livrarea se poate extinde pana la livrarea fara autovehicul pana la usa sau chiar si pe balcon. De exemplu, poate exista un sistem de livrare pentru pizza care poate fi trimisa chiar printr-o drona.