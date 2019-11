Cele mai scumpe chirii pentru spatii stradale sunt in Hong Kong, peste New York si Londra. La ce nivel se afla Bucuresti

Raportul analizeaza chiriile a 448 de locatii din 68 de piete si clasifica locatiile in functie de nivelul chiriilor de referinta, folosind datele Cushman & Wakefield.In 2018, Causeway Bay din Hong Kong a incheiat seria celor cinci ani de dominatie a Upper 5th Avenue din New York, iar in clasamentul din 2019 isi pastreaza pozitia de top, cu un nivel al chiriei de referinta al magazinelor stradale de 2.164 Euro/ mp / luna. Pe locul al doilea se situeaza Upper 5th Avenue, cu un nivel de 1.775 Euro / mp/ luna, urmata de New Bond Street din Londra (1.352 Euro/ mp / luna).Avenue des Champs Elysees din Paris (1.166 Euro/ mp/ luna) si Via Montenapoleone din Milano (1.142 Euro/ mp/ luna) se afla pe pozitiile 4 si 5 din top. Cea mai mare crestere a valoriilor de inchiriere din top 10 a fost inregistrata in Sydney (17,9% in ultimul an), Pitt Street Mall, ajungand la 849 Euro/ mp/ luna. Cinci locatii din top 10 la nivel global se afla in Europa, trei in Asia si cate una in SUA si Australia.Darren Yates, Head of EMEA Retail Research Cushman & Wakefield, autorul raportului: "In ceea ce priveste nivelul chiriilor la nivel global, rezultatele din acest an sunt incurajatoare si reliefa succesul locatiilor stradale de top. Chiriile din principalele artere comerciale au ramas stabile si exista o directie clara asupra viitorului retailul stradal. Cu toate acestea, se observa o presiune de scadere a chiriilor in multe locatii secundare, in special in pietele mature din Europa si America de Nord."In top 5 la nivel european, New Bond Street din Londra se pozitioneaza deasupra principalelor artere comerciale din Paris si Milano. Pe locul 4 se situeaza Bahnhofstrasse din Zurich (683 Euro/ mp/ luna), iar pe locul 5 Kohlmarkt din Viena (405 Euro/ mp/ luna). Cea mai mare crestere a chiriilor din top 10 se observa pe strada Ermou din Atena (+14%), ajungand la o valoare de 285 Euro/ mp/ luna. Chiriile din aproximativ 70% din locatiile din Europa au ramas stabile sau au inregistrat cresteri fata de anul trecut. Polarizarea este insa evidenta intre pietele consacrate din Europa de Nord-Vest versus Europa de Sud, Centrala si de Est, unde oferta de retail modern si volumul vanzarilor online sunt inca reduse.Cu un nivel al chiriilor pe Calea Victoriei, principala artera comerciala a orasului, de 50 Euro/mp/luna, Bucurestiul se mentine in top 50 orase analizate la nivel mondial si in top 30 in clasamentul european, fiind la acelasi nivel cu cel practicat in Bratislava, Slovacia sau Nicosia, Cipru. In Belgrad, Kiev sau Sofia chiriile practicate pentru spatii stradale sunt peste nivelul din Bucuresti, o valoare mai scazuta fiind consemnata in Riga, Vilnius sau Skopje.Bogdan Marcu, Partener Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: "Acest amplu studiu desfasurat la nivel global de Cushman & Wakefield ne arata inca o data faptul ca retailul traditional este doar intr-o faza de reasezare si nicidecum ca incetineste. Vom asista la modificari ale comportamentului de consum si in urmatorii ani, iar business-ul retailerilor va fi gandit in intregime sa interactioneze omnichannel cu consumatorul. Indiferent de segmentul pe care activeaza, retailerii vor incerca sa creeze o experienta aparte prin tehnologia integrata si conceptele inovative ale magazinelor fizice."Regiunea Asia-Pacific este intr-o pozitie relativ puternica, cu chirii stabile sau in crestere in peste 80% dintre locatii. India a inregistrat o evolutie impresionanta, cu o crestere solida a chiriilor in mai multe orase, in timp ce chiriile din Hong Kong au rezistat in pofida protestelor recente si a unor perspective incerte.Pe continentul american, evolutia chiriilor reflecta variatii diferite in functie de locatie, iar chiriile din New York dau semne de stabilizare, dupa scaderile valorice inregistrate din ultimii ani. Piata de retail din America Latina continua procesul de maturizare, desi chiriile pot fi volatile.