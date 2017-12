Casele americanilor s-au scumpit in 2017, iar chiriile au depasit si ele toate recordurile

Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor in 2017 este cea mai mare crestere din ultimii patru ani si a dus valoarea totala a locuintelor din SUA la aproape 32.000 de miliarde de dolari, cu aproape 9.000 de miliarde de dolari mai mult decat in cel mai grav moment al recesiunii mondiale.Cu toate acestea, cresterea valorii caselor americanilor este mai mica decat avansul de 19% inregistrat de indicele bursier S&P 500 Index in acest an sau cresterea cotatiei monedei bitcoin.. Cererea puternica din partea cumparatorilor si stocul redus a dus la cresterea valorilor, in special pe unele piete din regiunea de coasta", a declarat economistul sef al Zillow, Aaron Terrazas.Pietele imobiliare din Los Angeles si New York au fost responsabile fiecare pentru 8% din valoarea tuturor locuintelor din SUA, cu valori de 2.700 miliarde de dolari, respectiv 2.600 miliarde de dolari. San Francisco este a treia piata imobiliara din SUA cu o valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari.Pe de alta parte, sumele platite de chiriasi in 2017 a crescut cu un procent, sau cinci miliarde de dolari, comparativ cu 2016, pana la nivelul record de 486 miliarde de dolari.Chiriasii din New York si Los Angeles au cheltuit cel mai mult pentru chirii in 2017, in timp ce chiriasii din San Francisco au platit cu 616 milioane de dolari mai mult pentru chirii decat cei din Chicago, chiar daca in San Francisco sunt cu 467.000 de chiriasi mai putini decat in Chicago.