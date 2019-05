Spania schimba regulile chiriilor. Barcelona, Madrid si Valencia, principalele orase vizate de autoritati

Potrivit unui decret publicat saptamana trecuta, proprietarii locuintelor vor trebui sa negocieze contracte de inchiriere pe baza unorpentru fiecare proprietate din acele cartiere considerate a fi drept cele mai dorite. Aceste reglementari vin dupa o lege nationala adoptata in luna martie, care plafoneaza majorarea anuala a chiriilor la rata inflatiei, care in prezent este de 1,5%.Cele mai cautate piete imobiliare din Spania - Madrid, Barcelona, Tara Bascilor si Valencia - au atras in ultimii ani sume semnificative din partea investitorilor straini, precum fondurile Blackstone Group si Cerberus Capital Management, tocmai intr-un moment in care mii de proprietari si-au convertit apartamentele in locuinte inchiriate turistilor pe perioade scurte de timp. Partidele progresiste care au castigat alegerile pentru Primaria din Barcelona dau vina pe straini pentru majorarea chiriilor.Regulile care au fost concepute de Guvernul din Catalonia permit controale similare si in orasele mai mici din regiune. Insa, putine din aceste orase vor introduce astfel de masuri deoarece cresterile de preturi au lovit in principal marile orase, sustine analistul imobiliar Mark Stucklin.Majoritatea zonelor rurale si micilor orase nu si-a revenit inca dupa criza imobiliara din 2008 - 2013. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INE), chiriile au crescut cu 2,3% in ultimii cinci ani, la nivel national, in conditiile in care inflatia a fost de 3,4% in aceeasi perioada."Doar primele doua orase, Madrid si Barcelona, au revenit la nivelul de dinaintea crizei. Aici sunt cele mai mari presiuni asupra preturilor", sustine Pablo Fernandez de Mosteyrin, analist imobiliar la Renta 4 Banco in Madrid.Noile reguli din Catalonia permit cateva exceptii pentru noile constructii si apartamentele din segmentul de top, cum sunt cele cu facilitati de genul piscine si gradini. In plus, nu ofera chiriasilor dreptul de a renegocia contractele care depasesc noile plafoane.Unii economisti si constructori sustin ca masurile de control nu vor reusi sa protejeze clasa de mijloc, in conditiile in care risca sa indrepte si mai multe apartamente din Madrid si Barcelona spre a deveni locuinte inchiriate pe termen scurt pentru turisti. Potrivit firmei de cercetare de piata Airdna, numarul combinat al apartamentelor oferite pentru inchiriere in Barcelona pe site-urile Airbnb si HomeAway/Vrbo a crescut constant in ultimii ani, ajungand la aproximativ 20.000 luna trecuta.