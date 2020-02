Top 5 sfaturi utile pentru noii chiriasi

Inseamna ca ai ajuns unde trebuie, pentru ca mai jos vei gasi cele mai importante sfaturi de care ar trebui sa tii cont atunci cand inchiriezi o locuinta pentru prima data. Sa incepem!Iti vei multumi mai tarziu. Probabil orice persoana care a trecut prin procesul inchierii unui apartament fara sa tina cont de contract iti poate spune ca a fost o decizie proasta. Motivul il reprezinta neseriozitatea anumitor proprietari care fac abuz si nu respecta chiriasii.Daca vrei sa nu poata da buzna peste tine in casa, daca vrei sa mai vezi la finalul contractului vreun leu din toata suma lasata garantie si daca nu vrei sa te trezesti ca trebuie sa ii schimbi parchetul in toata casa, INCHEIE UN CONTRACT!In el poti stipula toate pretentiile pe care le ai, iar in acest fel orice situatie neplacuta poate fi evitata, cu sustinerea autoritatilor, in cazuri de forta majora.Si daca tot a venit vorba de mobilier, nu uita ca imediat ce ai batut palma cu proprietarul sa faci poze in toata casa, eventual cu detalii. Tot din rea-vointa, anumiti proprietari pot avea pretentia sa le varuiesti sau sa le schimbi instalatia sanitara pe motiv ca ai stricat-o. Poti dovedi contrariul doar avand dovezi clare, in cazul nostru fotografiile datate.La fel de important este si sa prinzi in imagini si mobilierul casei pe care o inchiriezi, pentru ca eventualele certuri sau retineri din garantia platita la inceput sa nu existe.Iar daca preiei apartamentul nemobilat, arunca un ochi pe SomProduct.ro, unde gasesti coltare extensibile moderne sau clasice , perfecte pentru sufragerie sau dormitor.Poate fi tentant sa amani plata unei facturi, iar motive pentru a face asta se pot gasi destule. Fie vrei sa ajungi la un concert, fie vrei sa fii spontan si sa dai o fuga pana la mare in weekend, toate acestea nu trebuie sa reprezinte prioritati atunci cand esti responsabil si ai un intreg apartament in administrare.Pasul de la a sari peste o luna de plata pana la datorii enorme este foarte mic, asa ca asuma-ti achitarea facturilor, orice ar fi.E important sa poti avea o baza reala in macar unul dintre vecinii tai. Acest lucru iti va fi de mare ajutor daca ai nevoie sa ude cineva plantele cat timp tu esti in vacanta sau sa preia un colet cand curierul a venit neanuntat.La fel de bine iti va prinde noua relatie si atunci cand vei simti nevoia sa inviti pe cineva la o seara de jocuri sau la un maraton de filme la tine acasa.Si daca tot a venit vorba de vecini, nu ai cum sa cladesti o relatie bazata pe respect decat daca acesta este reciproc. Odata mutat, afla care sunt orele de odihna la care locatarii blocului au convenit si respecta-le.Daca programul tau este diferit fata de cel cu care cei mai multi oameni sunt obisnuiti, adica trezitul in jurul orei 8 dimineata si culcatul in jurul orei 11 seara, asuma-ti faptul ca rutina ta ar putea deranja pe altii. Discretia este intotdeauna apreciata, asa ca ofera-le-o celorlalti.Acestea sunt cele mai bune sfaturi pe care ar trebui sa le urmezi, odata ce ajungi la varsta la care te muti pentru prima data intr-un apartament inchiriat. Ce zici, sunt greu de urmat?