Asigurarea unei ventilatii corecte - primul pas in eliminarea mucegaiului de pe pereti

Din pacate, bolile pe care mucegaiul le poate provoca depasesc cu mult sfera acceptabilului. In cazul celor mici, de exemplu, acesta nu doar ca va impiedica dezvoltarea normala, ci poate cauza afectiuni respiratorii cu care copilasii vor lupta apoi toata viata. Nici in cazul adultilor lucrurile nu sunt mai simple. Aceste ciuperci microscopice se afla printre factorii care declanseaza depresia, o boala ce trebuie privita cu foarte multa seriozitate. Eliminarea mucegaiului de pe pereti sau din orice alt loc din casa ar trebui privita ca fiind prioritara. Chiar daca acesta este prezent intr-un singur loc si poate fi usor curatat cu ajutorul unor solutii speciale, daca nu este inlaturata cauza care il genereaza, va reaparea.Mucegaiurile sunt ciuperci microscopice, de diferite nuante (adesea verde si negru), care se inmultesc prin spori. Sunt prezente atat in interiorul caselor, cat si in exteriorul acestora, in special in zonele unde exista umiditate ridicata.Umiditatea este cea care favorizeaza dezvoltarea acestor ciuperci, de aceea mucegaiurile sunt des intalnite in bai si bucatarii, unde ventilatia se face mai greu. Desigur, acestea pot fi prezente in orice incapere, daca in interiorul acesteia aerul nu circula corect.Dintre tipurile de mucegaiuri prezente intr-o locuinta se pot mentiona: mucegaiul alb (cel mai comun tip), Aspergillus, Cladosporium, Penicillium si Stachybotrys.Dupa cum a fost mentionat si mai sus, mucegaiul apare datorita umiditatii crescute dintr-o locuinta. De asemenea, apare:● in incaperile unde, pe langa un nivel crescut al umiditatii, exista si o temperatura mai ridicata (in medii calde);● in zona geamurilor, din cauza condensului, fenomen provocat de materialele folosite pentru izolatii;● pe tavan sau in partea de sus a peretilor superiori, in cazul in care acoperisul prezinta fisuri/defectiuni (din cauza infiltratiilor de apa);● pe peretii exteriori atunci cand este blocat transferul umiditatii, mai exact, atunci cand izolarea nu a fost facuta in mod corespunzator;● in incaperile de dimensiuni mici, in care nu se poate aerisi (debara, hol).Cel mai frecvent, aceste ciuperci aparent inofensive provoaca reactii alergice si iritatii, recunoscute prin stranut, ochi rosii, prurit, secretii nazale etc. Gravitatea simptomelor poate varia de la o persoana la alta, in functie de sensibilitatea fiecarui organism. In multe cazuri, aceste reactii pot avansa pana la astm sau sinuzita fungica, afectiuni grave, ce necesita tratamente complexe.In cazul mucegaiurilor care elibereaza toxine nu doar sistemul respirator este afectat, ci si cel nervos. Pe langa durerile de cap, oamenii se pot confrunta cu probleme de concentrare si de atentie, insomnii, oboseala accentuata si, mai rar, depresie.De asemenea, expunerea timp indelungat la microtoxinele sintetizate de anumite tipuri de mucegaiuri poate cauza si probleme musculare si articulare, probleme de vedere, afectiuni gastrointestinale si renale etc. Astfel, eliminarea mucegaiului de pe peretii locuintei trebuie privita cu foarte multa responsabilitate, principala etapa in acest sens fiind indepartarea cauzei care il genereaza.In trecut, ventilatia in locuinte se facea, de obicei, in mod natural, fie prin gaurile speciale din pereti, fie prin deschiderea usilor sau ferestrelor. Desigur, aceasta avea nenumarate dezavantaje - aerul care patrundea in incaperi avea temperatura din exterior, nu era neaparat mai curat si nu rezolva problema umiditatii crescute din incaperi.Cladirile din prezent au insa si mai mare nevoie de ventilatie, din cauza ca materialele de constructii utilizate nu permit incaperilor sa respire corespunzator. Cum ventilatia naturala nu ofera rezultatele scontate, este necesar sa se apeleze la sisteme artificiale, cum ar fi hotele, aparatele de aer conditionat, ventilatoare sau recuperatoarele de caldura.In ceea ce priveste avantajele, ventilatia cu ajutorul unui sistem cu recuperare de caldura este cea mai buna alegere. De ce? Pentru ca, pe langa faptul ca asigura un schimb permanent de aer curat cu exteriorul, fara a se pierde caldura, in timpul iernii, sau racoarea, in timpul verii, mentine si un nivel optim de umiditate in interior, ajutand astfel la eliminarea mucegaiului de pe pereti Compania Prana pune la dispozitia clientilor sisteme de ventilatie cu recuperare de caldura de diverse tipuri:● gama rezidentiala - recuperatorul Prana-150 si recuperatorul Prana-200G;● gama comerciala - recuperatorul Prana-200C;● gama industriala - recuperatorul Prana-250, recuperatorul Prana-340S si recuperatorul Prana-340S+.Recuperatoarele Prana sunt o noutate in domeniu, iar acest lucru se datoreaza tehnologiei revolutionare dublu flux, ce face ca admisia si evacuarea aerului sa se produca simultan si continuu (fapt ce presupune un debit de aer dublu fata de cel al recuperatoarelor clasice cu flux reversibil) . De asemenea, acestea se remarca si prin schimbatorul de caldura din cupru, ce asigura decontaminarea aerului si o eficienta energetica de pana la 92%.