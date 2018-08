Autorizatia de constructie - pasi de indeplinit si ajutorul oferit de Smart Home Concept

Scurt ghid din partea specialistilor Smart Home Concept despre procesul de autorizare a unei constructii

Cu experienta indelungata pe piata din Romania, echipa Smart Home Concept vine in intampinarea celor ce doresc sa construiasca o casa cu sprijinul necesar, dar si cu o informare completa. In randurile de mai jos sunt mentionate cateva dintre etapele cele mai importante de parcurs, pentru a putea continua cu ideile de proiectare case pe care le are fiecare in parte.Acesta este eliberat de primaria sectorului in care se afla terenul cu pricina. CU constituie un act informativ prin care se comunica acele conditii ce trebuie respectate pentru a obtine autorizatia de construire. SmartHomeConcept ofera asistenta in intocmirea tuturor actelor necesare, informatii despre avizele si acordurile necesare, retragerile minime de la limitele de proprietate si alte astfel de informatii. De asemenea, recomanda intocmirea de catre proiectant a documentatiilor solicitate, obligatorii si suplimentare, pentru o mai buna desfasurare a lucrurilor.Este necesara realizarea unui studio geotehnic pentru amplasamentul pe care se doreste a fi efectuata constructia. Acesta este intocmit de catre echipa de proiectare case aleasa. Recomanda serviciile SmartHomeConcept.ro portofoliul extins de clienti, precum si dedicarea cu care a finalizat de fiecare data orice misiune de acest fel.Prin studiul geotehnic se urmareste analiza calitatii, precum si caracteristicile terenului pe care va fi ridicata locuinta. In acest sens, proiectantul are nevoie de informatii corecte si precise pentru a putea calcula de asemenea corespunzator si pentru a dimensiona fundatiile.In ceea ce priveste constructiile care prezinta o importanta redusa, specifice mediului rural, respectiv casele care au maximum parter si un etaj, proprietarii de teren trebuie sa stie ca legal nu au obligativitatea de a avea un astfel de studiu. Cu toate acestea, este recomandat a intocmi unul pentru a fi baza pentru proiectarea fundatiilor.In faza initiala se are in vedere definitivarea temei de proiectare case. Viitorul proprietar trebuie sa isi exprime cerintele ce vizeaza compartimentarea interioara, functionalitate, precum si aspectul constructiei. Ulterior, echipa de proiectanti vine cu solutii optime pentru a realiza o constructie corespunzatoare.Ulterior alegerii unei solutii definitive, urmeaza elaborarea proiectului de autorizare in ceea ce priveste fiecare specialitate in parte: arhitectura, alaturi de structura de rezistenta si de instalatii. Aceasta etapa este reprezentata de planse desenate de specialistii proiectantii, precum si de documentatii scrise. Acestea trebuie sa fie conforme cu legislatia in vigoare. Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii - D.T.A.C, cunoscuta si ca proiect de autorizare, este forma sumara a proiectului tehnic. In cadrul acesteia trebuie sa fie inclusa documentatia scrisa si desenata in nevoia de a primi o autorizatie pentru construire. In ceea ce priveste executia constructiei, alte acte vor fi necesare.Ulterior emiterii autorizatiei respective urmeaza realizarea P.Th., elaborata de cadre tehnice de specialitate, ce vizeaza informatiile ce dicteaza executia constructiei. Toate acestea trebuie si vor fi realizate in raport cu prevederile legale. Se exprima prin CU, legi, normative in vigoare, precum si caracteristicile amplasamentului (terenul de fundare si caracteristicile acestuia, cutremure, vant, incarcari de zapada si alti factori meteorologici).Primaria este cea care ar trebui sa solicite avizul de Mediu si cele ce trebuie obtinute din partea furnizorilor de utilitati urbane - salubritate, electricitate, gaze, canalizare, alimentare cu apa si asa mai departe. Numarul acestora este dictat de natura constructiei, dar si de conditiile de amplasament.Aceasta se obtine prin depunerea dosarului de autorizare complet la Primaria locala. Acesta va fi furnizat proprietarului de catre echipa de proiectare case aleasa.In conformitate cu proiectul tehnic urmeaza procesul propriu-zis de executie a constructiei. In acest sens, fiecare are doua variante - ridicarea constructiei in regie proprie sau ajutorul unei firme specializate. Si aceasta faza presupune indeplinirea a diverse cerinte si norme.Date complete cu privire la obtinerea autorizatiei de construire, alaturi de celelalte ce vizeaza executia pot fi gasite de cei interesati pe smarthomeconcept.ro, alaturi de servicii profesionale de proiectare, prezentate detaliat.