Cum alegi cea mai potrivita usa de interior pentru o locuinta moderna

Chiar daca stai mult timp departe de aceasta, cea mai importanta parte a zilei (seara) o petreci in interior, alaturi de cei dragi, astfel ca este necesar sa asigure confortul. De la mobila, usi, ferestre si pana la covoare, lampadare sau perdele, toate elementele trebuie sa creeze un design modern si placut, dar si o atmosfera intima si relaxanta.Unele dintre elementele esentiale in creare acestui decor placut sunt usile. Este foarte importat ca, din punct de vedere al cromaticii si al stilului, aceste usi de interior sa se integreze perfect in locuinta ta. Pentru a te asigura ca usa aleasa nu este doar placuta din punct de vedere estetic, ci si functionala, nu este suficient sa faci alegerea bazandu-te doar pe preferintele proprii.Criteriile de alegere sunt sugerate de specialisti cu un scop: asigurarea confortului. In afara de stil si de materialul din care sunt realizate, nu ai idee ce altceva mai conteaza?Este indicat sa tii cont de parerea specialistilor referitor la principiile de mai jos, dar trebuie sa fii si constient de faptul ca acestea trebuie luate in calcul in conformitate cu nevoile tale si cu cerintele impuse de constructia casei.Confortul este asigurat, in primul rand, de o temperatura optima si de intimitatea fiecarei camere in parte. In cazul acesta, este mai mult decat evident faptul ca pierderea caldurii (fie prin zona geamurilor, fie prin zona usilor) si izolarea fonica deficitara, pot reduce semnificativ nivelul confortului. O usa de interior cu o grosime suficient de mare (aleasa in urma consultarii cu specialistul) asigura o buna izolare termica si fonica.Ideal atat pentru o izolare termica si fonica foarte buna, cat si pentru un aspect deosebit, tocul usilor de interior si accesoriile trebuie sa fie realizate din materiale de calitate superioara, rezistente si durabile.Acest criteriu tine de aspectul estetic al usii. Chiar daca vei descoperi un model de usa de interior care iti va placea extraordinar de mult, este esential sa nu te lasi dus de val, ci sa alegi doar produsul ce se potriveste intocmai cu design-ul interior al locuintei tale.Un stil minimalist va impune alegerea unei usi cu design simplu, dar rafinat, pe cand un stil clasic va avea nevoie de o usa cu decoratiuni deosebite, de preferat fabricata din lemn.Finisajul usilor de interior este important pentru un aspect final armonios. Atat modelul clantei, cat si al decupajelor, trebuie sa corespunda decorului din locuinta si sa fie in concordanta cu design-ul si cromatica mobilei. Nu in ultimul rand, potrivirea nuantei usii cu cea a parchetului/gresiei este la fel de importanta.Asta nu insemna ca intr-o locuinta in care se regasesc preponderent culori deschise (atat in cazul mobilei, al draperiilor, cat si al peretilor) este obligatoriu sa existe us i de interior albe . Asortarea nu presupune reducerea decorului la o singura culoare, ci la asocierea cu bun gust a nuantelor.Ai nevoie de usi de interior pentru renovarea locuintei si cauti, in primul rand, mai multe optiuni? Profita de multitudinea de modele de usi pentru interior puse la dispozitie de Rom Decor. Ai posibilitatea ca, pe site-ul firmei (rom-decor.ro), sa gasesti in cel mai scurt timp ce ai nevoie.Fiind unul dintre furnizorii marii firme producatoare de usi Porta Doors, Rom Decor ofera celor interesati atat o gama foarte larga de modele de usi, cat si servicii de consultanta, masuratori si montaj.In ceea ce priveste usile de interior, preturile difera in functie de anumiti factori: materialul din care sunt create, accesorii, tip etc. De exemplu, pretul unei usi de interior din sticla, model glisant, se poate dovedi mai mare fata de cel al unei usi din lemn triplu stratificat.Daca nu stii cum sa alegi usa si de ce specificatii ar trebui sa tii cont, dar iti cunosti propriile nevoi, cere sfatul specialistilor. Acestia te vor ajuta sa gasesti produsele potrivite, care sa contribuie la crearea atmosferei dorite.Usi interioare, la pret corect? Descopera ofertele Rom-Decor!