Locuintele din Romania s-au ieftinit cel mai mult la sfarsitul lui 2017, dintre toate tarile europene

eurostat

In Romania, pretul locuintelor a inregistrat o crestere de 6,2% in trimestrul al treilea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016.

Comparativ cu trimestrul precedent, in perioada iulie-septembrie 2016, cele mai mari cresteri de preturi la locuinte in UE s-au inregistrat in Irlanda (5,7%), Malta (4,3%) si Olanda (3,7%).In ritm anual, trimestrul al treilea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, pretul locuintelor a crescut cu 4,1% in zona euro si cu 4,6% in Uniunea Europeana.Cele mai mari cresteri anuale de preturi au fost inregistrate in Cehia (12,3%), Irlanda (12%) si Portugalia (10,4%).Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), in primele 9 luni ale anului, numarul de locuinte construite a fost de peste 39.000 de unitati, cu 6,5% peste cel din perioada corespunzatoare din 2016.In trimestrul III 2017, au fost date in folosinta 16.315 locuinte, in crestere cu 3.464 locuinte, fata de trimestrul III 2016.