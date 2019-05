Descopera proprietati istorice si contemporane in valoare de 88 de milioane de euro in Catalogul Artmark Historical Estate Primavara 2019

(Foto: Artmark Historical Estate / Insula Matita, Delta Dunarii)

Catalogul cuprinde peste. Cel mai scump imobil este un palat de pesteCataloagele Artmark Historical Estate sunt concepute ca adevarate albume de arta, ce scot la iveala istorii nestiute despre patrimoniul construit prezentat. Tiparit in, catalogul diviziei imobiliare a casei de licitatii Artmark este singura publicatie de acest gen pe piata din Romania.cuprinde imobile spectaculoase din Romania, majoritatea aflate in exclusivitate in portofoliul Artmark Historical Estate: singura insula de vanzare din Romania in acest moment.Artmark Historical Estate si-a asumat misiunea de a contribui la salvarea patrimoniului construit din Romania, prin reincluderea proprietatilor istorice in circuitul public sau privat.In martie 2019, compania a publicat Raportul de Piata - o analiza in privinta patrimoniului construit, ce arata ca in Romania exista aproximativ 10.000 de imobile (palate, castele, conace sau vile vechi de secole) pentru care trebuie identificate solutii de salvare si reintegrare in circuitul public.Prin conversia acestora in centre rezidentiale, birouri, hoteluri sau spatii cu diferite functiuni culturale, patrimoniul imobiliar poate fi salvat de la degradare si lasat mostenire generatiilor ce vor veni.Intre cladirile istorice prezentate in catalog se numaradin Darmanesti, jud. Bacau (vizitat adeseori de Regina Maria si evocat in jurnalul sau),din Bucuresti (un impresionant palat neogotic situat in inima Capitalei),de langa Bucuresti,sidin Transilvania,(edificiu-simbol al Constantei), vile impresionante din Bucuresti, Braila, Galati, Ploiesti, Sibiu, Sinaia siSectiunea de proprietati contemporane propune resedinte private exclusiviste (vile pe malul lacului, penthouse-uri sau apartamente cu gradina proprie) si oportunitati de business la cheie: domenii viticole si resorturi turistice.Catalogul este disponibil la sediul Artmark din str. C. A. Rosetti nr. 5, Bucuresti si poate fi descarcat online, pe site-ul www.artmarkhistoricalestate.ro