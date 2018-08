Cati corporatisti are Bucurestiul in 2018?

Tinand cont de proiectele de birouri a caror livrare este anuntata pentru al doilea semestru al anului, numarul angajatilor din cladirile moderne de birouri din Bucuresti ar putea urca la 270.000 de persoane pana la finalul acestui an.Potrivit raportului Cushman & Wakefield Echinox, numarul angajatilor care lucreaza in cladiri de birouri clasa A si B este in continua crestere. In conditiile in care disponibilitatea fortei de munca este redusa, chiriasii sunt din ce in ce mai interesati sa ocupe spatii de birouri in cladiri care sa-i sustina in demersul lor de a atrage si a retine angajati talentati."Astfel proprietarii si firmele care administreaza cladiri de birouri, incep sa fie si ei implicati in procesul de atragere de noi talente si retentie a angajatilor existenti, propunand de exemplu pentru zonele comune un design interior modern cu spatii colaborative, creand astfel o atmosfera animata care sa incurajeze interactiunea intre diferite departamente. Un alt exemplu ar fi diversificarea serviciilor oferite, pe langa cele traditionale (restaurante, spatii comerciale) proprietarii initiaza o serie de activitati sportive sau de divertisment care sa dezvolte si sa fixeze conceptul de micro-comunitate", spun reprezentantii companiei internationale de consultanta imobiliara.Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), Barbu Vacarescu - Floreasca si zona de Vest ocupa in continuare primele trei pozitii din punct de vedere al numarului de angajati din cladirile de birouri moderne. Aproximativ 52.000 de persoane lucreaza in cladirile de birouri din zona Pipera Sud, circa 45.000 in zona Barbu Vacarescu - Floreasca, iar in Vest in jur de 38.500, cele trei zone concentrand 63% dintre angajatii cladirilor moderne de birouri din Bucuresti.Cladirile de birouri cu cea mai mare rata de metri patrati per angajat sunt situate in special in zona centrala si CBD (Central Business District - Piata Victoriei - Piata Charles de Gaulle), care gazduiesc in special sedii de firme din sectoare precum consultanta, asigurari si servicii bancare sau din domeniul farmaceutic.Cea mai mica rata de metri patrati per angajat ramane in continuare zona Pipera Sud (Dimitrie Pompeiu), zona de birouri dedicata operatiunilor de back-office, fiind o destinatie aleasa in special de companiile care ofera servicii de outsourcing.