Dedeman intra in forta pe piata de real estate achizitionand cladirile de birouri The Bridge

Proiectul, care cuprinde trei faze si va avea o suprafata de aproximativ 80.000 mp, va fi preluat de catre grupul Dedeman. Prima faza a fost inchiriata integral catre, a doua faza se afla in constructie si a fost preinchiriata catre, iar faza a treia se afla in stadiul de pregatire.", a declarat", a declaratGrupul Dedeman, cu o cifra de afaceri in 2017 de peste, este detinut de fratii Dragos si Adrian Paval, cei mai puternici antreprenori romani.Dedeman este, avand cea mai intinsa retea de comert cu amanuntul, ce cuprinde 48 de magazine de bricolaj, doua centre logistice si parc auto propriu.Recent, Grupul Dedeman a preluat o participatie de peste 50% din producatorul de caramizi Cemacon din Cluj-Napoca. Tranzactia a inclus companiile Cemacon SA si Cemacon Real Estate.Proiectul de birouri, dezvoltat de Forte Partners, a primit recent certificarea, cu cel mai ridicat scor de certificare LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) acordat de US Green Building Council (USGBC) unei proprietati din Romania.Forte Partners, fondat in 2014, este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari de pe piata. Compania a dezvoltat pana in prezent un portofoliu de, atat in sectorul de birouri, cat si in cel rezidential.Forte Partners a dezvoltat cladirile de birouri Stefan cel Mare Building, Nova Building si The Bridge 1, precum si proiectul rezidential Londra 27 si are in derulare proiectele The Bridge 2, Calderon 80 si Aviatiei Park.Proiectele Forte Partners au primit recunoastere nationala si internationala pentru calitatea arhitecturii - Londra 27 a obtinut premiul "Arhitectura locuintei" la Anuala de Arhitectura 2017, iar Stefan cel Mare Building a primit The American Architecture Prize 2017 si Best Small Office Development of the Year.