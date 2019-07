Apartamente de vanzare in Cluj: In cat timp se amortizeaza investitia intr-o locuinta cumparata, pe care ai scos-o la inchiriat?

Daca nu ai cumparat inca un apartament cu scopul de a-l inchiria, uite ce trebuie sa ai in vedere:Orice ai alege, porneste de la chiriasul ideal pe care ti-ai dori sa il ai, dar si de la ideea ca garsonierele si apartamentele de 2 camere se cumpara mai ieftin si se inchiriaza mai repede, insa si chiriasii pleaca mai rapid din ele.Ca pret de achizitie, garsonierele pot ajunge si la jumatate comparativ cu pretul de cumparare al unui apartament din acelasi bloc.Avantajul garsonierelor este ca la inchiriere pretul lor difera cu foarte putin fata de cel al unui apartament cu 2 camere care are aproximativ aceleasi dotari.Pe de alta parte, revalorizarea proprietatii pe termen lung este net favorabila apartamentelor cu 2 camere.Odata ce reusesti sa recuperezi investitia, o mare parte din chirie va fi doar profit. In afara de taxele anuale si eventualele reparatii, toata chiria pe care o incasezi va fi considerata un castig financiar. Si avand in vedere ca o chirie pentru apartamentele de 2 camere e mai mare decat la garsoniere, pe termen lung si profitul va fi mai mare.Foarte pretabile pentru familii, aceste apartamente au avantajul ca sunt cautate de parinti care au cel putin un copil si care isi doresc sa inchirieze apartamentul pe termen lung.Apartamentele de 3 sau 4 camere se cauta cel mai mult in zonele de birouri, in zone unde sunt gradinite si scoli renumite si in zonele care ofera mai multe facilitati - zone verzi, parcuri, restaurante, astfel incat copiii sa aiba tot ce le trebuie foarte aproape.Totusi, investitia pe care o faci initial intr-un apartament de 3 sau 4 camere este mult mai mare atat la achizitionare, cat si la mobilare si utilare. Un mic dezavantaj este si cererea mai mica, insa avantajul pe care il ofera chiriasii cu copii este stabilitatea.De regula, cei ce isi doresc sa inchirieze o locuinta cu mai mult de doua camere stau in apartament pana la 5 ani.Casele sunt proprietati mari, care necesita si mai multa intretinere din partea chiriasilor si sunt cautate tot de familii care doresc o stabilitate pe termen lung, poate chiar pentru toata viata.Casele sunt cea mai costisitoare investitie si au cel mai mic numar de cereri pentru inchiriere, insa ofera siguranta ca vei avea niste chiriasi seriosi, care vor intretine casa si isi asuma responsabilitatile.Din ce in ce mai multi chiriasi se orienteaza catre apartamentele nou construite, cu o arhitectura inspirata din cele din Vest si care au o forma atipica.Acestea sunt de regula cladiri cu regim mic de inaltime, care se apropie de structura unei case pe pamant. In plus, dezvoltatorii imobiliari care aleg sa construiasca blocuri cu regim mic de inaltime sunt mai atenti sa faca din complexul rezidential un loc primitor, cu dotari moderne.Daca te pregatesti de o investitie, orienteaza-te catre ansambluri rezidentiale noi. Chiriasii cauta din ce in ce mai mult apartamentele noi, acestea fiind mai curate, luminoase si mobilate modern, fata de cele din cladirile vechi.Un apartament de 20 de ani pe care il vei revinde in 10-15 ani nu va mai avea aceeasi valoare ca un apartament nou, pe care abia l-ai cumparat.Apartamentele noi sunt recomandate pentru investitie si datorita duratei de viata mai lungi si normelor antiseismice dupa care au fost construite.In primii ani dupa ce dai locuinta spre inchiriere, castigurile pe care le ai sunt, de fapt, recuperarea investitiei. Ulterior, aproape toata chiria pe care o vei incasa va fi profit. In afara de taxe si eventuale cheltuieli de renovare sau reparatii, chiria devine un castig care difera pentru fiecare tip de locuinta in parte.De regula, chiriile pentru garsoniere pornesc de la 200Euro, insa pentru apartamentele ultracentrale si case, chiria poate depasi 1000Euro pe luna.Potrivit unor studii recente, investitiile imobiliare se recupereaza diferit in functie de zona si tipul apartamentului. Pentru un apartament de 2 camere poti recupera investitia in 10-15 ani, daca inchiriezi constant. Pentru un apartament de 3 camere, perioada de amortizare nu va depasi 12 ani. In cazul garsonierelor, poti recupera investitia intr-o perioada cuprinsa intre 8 - 12 ani.Acum, ca esti informat, nu mai ramane decat sa alegi apartamentul pe care vrei sa-l cumperi. In acest sens, Imoradar24 se poate dovedi un instrument extrem de util. Nu doar ca-ti va prezenta intreaga oferta de apartamente de vanzare in Cluj , dar iti va grupa si anunturile care se refera la aceeasi proprietate.De exemplu, in acest moment, pe Imoradar24 sunt disponibile 10.832 de apartamente de vanzare in Cluj-Napoca, la care se refera 39.711 anunturi. Apoi, vei vedea ca poti lua legatura direct cu proprietarul, fara sa dai de vreo agentie, pentru 613 apartamente. Vei vedea ca, din start, cautarea nu va mai fi atat de dificila si deja ai salvat timp pretios.