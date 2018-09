Care au fost cele mai cautate apartamente pentru chirie in 2018 (analiza)

Chiriasii de lux cauta locuinte mari, complet mobilate, in zone premium, spre deosebire de studenti, care cauta locuinte mici, garsoniere sau cu 2 camere, ieftine, neavand pretentii la mobilier, conform analizei realizata de Nordis.'Chiriile apartamentelor de lux au ramas la nivelul anului trecut. Apartamentele cu 3 camere sunt cele mai solicitate, urmate de vile, apartamente cu 2 camere, apoi cele cu 4 camere. Chiriasii sunt preponderent straini, peste 80% din total, dat fiind faptul ca zonele acestea ofera locuinte premium, cu preturi pe masura. Cei mai multi chiriasi expati lucreaza pentru companii in Bucuresti, in pozitii de middle si top management, dar mai sunt si angajati ai ambasadelor sau ale altor institutii internationale si oameni de afaceri', spune Emanuel Postoaca, reprezentantul Nordis.Sunt preferate zonele cu acces catre parc, scoli si gradinite bilingve si din acest motiv zona Pipera este foarte cautata, fiind urmata de zonele Herastrau - Soseaua Nordului, Floreasca, Dorobanti, Kiseleff si Aviatorilor.Preturile variaza intre 500 si 1.100 de euro/luna pentru un apartament de 2 camere, 900 - 2.500 euro/luna pentru trei camere, in timp ce pentru patru camere chiriile se incadreaza in intervalul 1.600 - 5.000 euro/luna.In ceea ce priveste durata inchirierii, un proces standard de inchiriere este intre cateva zile si una-doua saptamani, in functie de tipul de proprietate cautat, buget si urgenta relocarii. In principiu, nefiind vorba de o decizie pe termen lung, chiriasii se hotarasc pentru o proprietate mai repede decat in cazul cumpararii.