Eurostat: Pretul locuintelor a crescut mai mult in Romania decat in UE, in 2018

In primul trimestru din 2019, in randul statelor membre, cele mai mari cresteri anuale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Slovenia (18,2%), Letonia (13,7%), Slovenia (11,8%) si Cehia (9,9%), singurul declin fiind in Italia (minus 0,6%).Comparativ cu trimestrul trei din 2018, preturile locuintelor au crescut cu 0,6% in Uniunea Europeana si cu 0,7% in zona euro, in perioada octombrie-decembrie 2018. In randul statelor membre, cele mai mari cresteri trimestriale ale preturilor la locuinte au fost raportate in Slovenia (6,5%), Letonia (4,3%) si Malta (3,8%), scaderi fiind raportate in Danemarca (minus 1,7%), Belgia (minus 0,5%), Marea Britanie (minus 0,4%), Suedia, Italia si Franta (toate cu minus 0,2%).Romania a fost peste media UE, cu un avans trimestrial de 0,8% in trimestrul patru din 2018, dupa un declin de 0,7% in precedentele trei luni.