Pretul locuintelor a crescut mai mult in Romania decat in UE, la sfarsitul lui 2017

Eurostat

Comparativ cu trimestrul precedent, in perioada octombrie-decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi la locuinte in UE s-au inregistrat in Slovenia (3,7%), Croatia (3,2%) si Cipru (2,7%).In ritm anual, trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, pretul locuintelor a crescut cu 4,2% in zona euro si cu 4,5% in Uniunea Europeana.In randul statelor membre UE, cele mai mari cresteri anuale de preturi au fost inregistrate in Irlanda (11,8%), Portugalia (10,5%) si Slovenia (10%).In Romania, pretul locuintelor a inregistrat o crestere de 5,6% in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016.Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), numarul locuintelor finalizate in Romania, in 2017, s-a majorat cu 1.095 comparativ cu anul anterior, ajungand la 53.301 de unitati. Pe de alta parte, la nivelul trimestrului IV din 2017, au fost date in folosinta 13.929 locuinte, in scadere cu 1.320 locuinte, fata de aceeasi perioada din anul anterior.