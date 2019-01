Preturile apartamentelor ar putea scadea in lunile urmatoare

specialisti:

"Daca se tine cont de noile conditii de creditare mult mai restrictive, cresterea cursului de schimb leu-euro, nivelul ridicat al dobanzii de referinta ROBOR si intarzierea/modificarea programului Prima Casa, este posibil ca in lunile urmatoare sa asistam la un blocaj pe piata rezidentiala care sa conduca in mod direct la o scadere a preturilor", considera reprezentantii imobiliare.net intr-o analiza remisa joi AGERPRES.Conform documentului, circa 2.300 de apartamente au fost scoase la vanzare in ianuarie 2019, in crestere cu 25% fata de perioada similara a anului trecut, preturile fiind similare cu cele din decembrie si mai mari cu 5-8% raportat la prima luna din 2018,"Mult anuntata criza imobiliara si scaderea iminenta a preturilor in imobiliare a speriat proprietarii de apartamente. In ianuarie 2019 au fost scoase la vanzare aproximativ 2.300 de apartamente in Bucuresti, comparativ cu 1.850 in ianuarie 2018. Cresterea este de aproximativ 25%. In Bucuresti sunt scoase la vanzare in fiecare an intre 25 si 30 de mii de apartamente. Cel mai mare numar de oferte s-a inregistrat in 2008, ajungand la 36.000, iar cel mai mic numar s-a inregistrat in 2009 cu doar 22.000 de oferte", mentioneaza analiza citata.Conform statisticilor portalului, in 2018 s-au scos pe piata 26.626 de apartamente din Bucuresti, iar daca trendul inregistrat in prima luna se pastreaza pana la sfarsitul anului, atunci se va ajunge la circa 33.000 de oferte scoase pe piata in 2019.Din punct de vedere al preturilor solicitate de proprietari, chiar daca oferta de pe piata a crescut foarte mult, deocamdata nu se inregistreaza modificari semnificative, iar preturile raman in continuare mai mari cu 5-8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind aproape similare cu preturile din decembrie 2018."In general, atunci cand o proprietate este scoasa la vanzare pe piata, pretul solicitat initial, la prima strigare, este supraevaluat, iar sumele solicitate sunt peste asteptarile reale ale proprietarilor. Ajustarile de pret au loc dupa o perioada relativa de timp, pe masura ce proprietatea se maturizeaza in piata, fiind influentate de cererea mai mare sau mai mica existenta la un moment dat. Marjele de negociere se situeaza intre 5 si 10%, dar pot fi si mai mari in functie de tipul proprietatii si de graba proprietarilor", explica reprezentantii imobiliare.net.Pentru garsonierele din Bucuresti, pretul mediu solicitat se situeaza in jur de 44.400 euro, pentru apartamentele de 2 camere se solicita 64.500 euro, pentru 3 camere pretul mediu este de aproape 91.000 euro, iar pentru apartamentele de 4 camere pretul este de 123.000 euro.