Preturile apartamentelor au scazut in iunie

Spre comparatie, in primul semestru din 2017, preturile apartamentelor s-au majorat, in medie, cu 6,7% la nivel national (pana la 1.120 euro/mp) . Cel mai mare ritm de crestere in prima jumatate a acestui an a fost consemnat in Brasov.In Bucuresti, pretentiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat in iunie cu 0,4%, de la 1.328 la 1.333 euro/mp, conform analizei realizate de Imobiliare.ro. Preturile de la finalul lunii iunie au fost cu 5,9% mai ridicate decat la inceputul lunii ianuarie. Preturile din Capitala au avut, pana acum, un ritm de crestere mai temperat comparativ cu alte orase (Cluj-Napoca sau Timisoara) . Tendinta de crestere din primul semestru a fost sustinuta mai ales de apartamentele noi, a caror valoare medie a depasit 1.400 euro/mp util la finalul lui iunie.Dupa o crestere de 2,8% consemnata pe parcursul lunii iunie (de la 1.048 la 1.077 euro/mp), Brasovul se situeaza pe primul loc in clasamentul ritmului scumpirilor in prima jumatate de an. Interesant este ca, in vreme ce locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2,1% in ultima luna (pana la 1.068 euro/mp), cele noi au consemnat un salt de peste 4,4%, atingand pragul de 1.100 euro/mp. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, locuintele din Brasov sunt cu 12,7% mai scumpe.Tendinta de incetinire a cresterii preturilor este, de departe, cea mai evidenta in Cluj-Napoca. Daca in prima jumatate a anului trecut apartamentele disponibile spre vanzare in Cluj-Napoca s-au scumpit cu nu mai putin de 10%, in acest an, ritmul de crestere este la jumatate. Apartamentele din Cluj-Napoca raman insa cele mai scumpe din tara, cu o valoare medie consemnata de 1.522 euro/mp, la finalul lui iunie. Ambele segmente de piata analizate au resimtit o temperare a ritmului scumpirilor. Pretul mediu cerut pentru apartamentele vechi a ajuns la 1.553 euro/mp, iar cele noi la 1.492 euro/mp.Apartamentele scoase la vanzare in Constanta s-au apreciat cu 0,8% in luna iunie (de la 1.147 la 1.156 euro/mp), valoarea prezenta fiind cu 5,6% mai ridicata decat cea inregistrata de indicele Imobiliare.ro in ianuarie. Locuintele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,3% in iunie (de la 1.145 la 1.142 euro/mp), iar cele noi s-au scumpit cu peste 3% (de la 1.152 la 1.192 euro/mp).In Iasi, preturile au scazut cu 0,8% in luna iunie (de la 1.015 la 1.007 euro/mp), ceea ce a facut ca avansul fata de inceputul anului sa se cifreze la 3,4% (fata de nivelul de 974 euro/mp valabil in ianuarie) . Apartamentele vechi au atins pragul de 1.000 euro/mp in iunie. Unitatile locative noi au consemnat o scadere de 1,9% in ultima luna, ajungand la 1.009 euro/mp.Temperarea ritmului de crestere a preturilor se observa si in Timisoara. Pretentiile proprietarilor de apartamente s-au majorat, per ansamblu, cu 4,3% in prima parte a lui 2018 (de la 1.152 la 1.202 euro/mp), in conditiile unei stabilizari in luna iunie. In ultima luna, apartamentele vechi din Timisoara s-au apreciat cu 0,1% (de la 1.206 la 1.207 euro/mp), iar cele noi cu 0,3% (de la 1.184 la 1.187 euro/mp) .