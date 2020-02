Preturile in sectorul imobiliar vor creste cu pana la 10% in 2020 (studiu)

"Raportat la evolutia pietei imobiliare din Romania, aceasta se afla, de o buna perioada de timp, intr-o faza de maturitate si se va mentine astfel., asa cum s-a speculat in ultima vreme. Doar daca la nivel mondial se vor declansa fenomene imobiliare extreme, atunci, in mod firesc, si Romania va fi afectata", a afirmat presedintele RE/MAX Romania, Razvan Cuc.Preturile proprietatilor au inregistrat usoare cresteri in 2019, in trimestrul al treilea atingand o medie de 1.610 euro/metru patrat (mp) in Cluj-Napoca, 1.380 euro/mp in Bucuresti, 1.230 euro in Timisoara si 1.010 euro/mp in Iasi, arata analiza citata. Potrivit datelor imobiliare.ro, pretul pe metrul patrat a ajuns in Romania la 1.341 euro.In topul tarilor europene cu cele mai scumpe locuinte se afla Franta, cu 4.016 euro/mp, urmata indeaproape de Marea Britanie, cu un pret mediu de 3.753 euro/mp. In Olanda, care se afla la mijlocul clasamentului, locuintele sunt vandute, in medie, cu 3.405 euro/mp.In capitalelor europene, locuintele din Paris au inregistrat anul trecut cel mai mare pret pe metru patrat la vanzare - 12.910 euro, reprezentand 321% din media preturilor la nivel national. Comparativ, in Bucuresti, pretul mediu este de peste noua ori mai mic, respectiv 1.380 euro/mp.Potrivit specialistilor RE/MAX si imobiliare.ro, piata de profil din Romania cunoaste o tendinta de crestere constanta, iar 40% dintre respondenti considera ca cel mai puternic factor de influenta a acesteia in decursul lui 2019 a fost cresterea preturilor proprietatilor.Alti 13% dintre respondenti au considerat ca scaderea nivelului de proprietati disponibile la vanzare a fost cel mai puternic factor de influenta a pietei in 2019, 9% au apreciat ca factorul determinant a fost accesul dificil la surse de finantare, iar 8% - cererea de achizitii in crestere.Evolutia indicelui ROBOR, care in 2018 a fost in topul factorilor de influenta a pietei, nu a mai cantarit atat de mult in 2019, potrivit respondentilor, fiind clasat abia pe locul al cincilea.Acest element este strans legat de influenta scumpirii creditului prin epuizarea fondurilor alocate programului Prima Casa, care a fost indicat de 6% dintre specialistii chestionati.Studiul a fost realizat de RE/MAX Romania si imobiliare.ro, pe un esantion de 208 respondenti, specialisti in imobiliare, din 34 de orase de la nivel national, si evidentiaza principalele caracteristici ale pietei imobiliare in perioada analizata (decembrie 2018 - octombrie 2019).