Preturile locuintelor au crescut, in 2018. Ce ne asteapta in 2019?

La nivel regional cele mai mari scumpiri au fost in Cluj-Napoca (sub 1%, pana la o medie de 1.500 euro/mp), Iasi (+2,9%, de la 1.016 euro/mp la 1.045 euro/mp) si Timisoara (+0,3%, de la 1.200 euro/mp la 1.204 euro/mp).Potrivit studiului, factorii cu influenta majora asupra pietei imobiliare autohtone in 2018 au fost evolutia ROBOR si cresterea cererii si a preturilor.In UE, singurele state unde locuitorii platesc mai putin decat in Romania pentru o locuinta sunt Bulgaria (69% sub media UE) si Polonia (63% sub media UE) . Conform studiului RE/MAX Romania, la polul opus se afla Luxemburg (63% peste media UE), Marea Britanie (59% peste media UE) si Danemarca (53% peste media UE).Cererea de locuinte este in continua crestere, fapt confirmat si de avansul solicitarilor pentru autorizatii de construire. In primele 7 luni ale anului au fost eliberate 24.950 de autorizatii pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de primele sapte luni ale anului precedent, conform datelor oficiale ale INS.Prognoza pentru 2019, conform datelor studiului, arata o stagnare a preturilor locuintelor, o scadere cu 25% a fondurilor pentru Prima Casa si ROBOR nu mai mare de 3,5%."Cumparatorii vor fi din ce in ce mai pretentiosi, iar atribute precum localizarea, seriozitatea si prestigiul dezvoltatorului sau conceptul de locuinta propus vor conta din ce in ce mai mult. Vom vedea in marile orase primele livrari de locuinte din noua generatie, conceptele pregatite dupa criza. Bineinteles, vor exista diferente de la un oras la altul si probabil ca cel mai bine vor performa centrele regionale precum Timisoara, Cluj sau Iasi, dar si orase de dimensiuni medii care trec printr-o perioada buna, precum Sibiu, Oradea, Arad. Ne asteptam la un 2019 bun, cu o cerere sanatoasa si preturi in curs de stabilizare", a declarat Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro.Programul "Prima casa", cel mai important pilon de finantare in 2018, ar putea fi incetinit in 2019, urmand a beneficia de fonduri cu 25% mai mici, conform analizelor Fondului Monetar International. Mai mult, ROBOR, cel putin in cazul raportarii la un interval de 3 luni, nu va depasi nivelul de 3,5%. O tendinta interesanta in marile aglomerari urbane, care s-a remarcat in ultimele 12 luni si se va mentine si in viitor, este dezvoltarea unor proiecte rezidentiale cu potential in jurul centrelor de business.Studiul a fost realizat in premiera nationala de o agentie si un portal imobiliar si reuneste date statistice rezultate din sondajul de opinie realizat pe un esantion de 300 de respondenti din 30 de orase, analize comparative cu alte piete din Europa.