Start la Prima Casa 2019: Care sunt bancile finantatoare si noutatile acestui an?

Programul Prima Casa 2019 beneficiaza de aceleasi conditii de acordare a garantiei statului roman pentru finantarile aprobate de bancile participante.Inceputul anului 2019 marcheaza pentru FNGCIMM, in calitate de mandatar al statului prin Ministerul Finantelor Publice, debutul unei etape noi in derularea proceselor operationale dedicate Programului Prima Casa, si, totodata, materializarea unuia dintre principalele obiective strategice ale institutiei - digitizarea si automatizarea fluxurilor interne de lucru, ca urmare a implementarii unor proiecte demarate in cursul anului 2018."Timp de 10 ani Programul Prima Casa a extins in mod natural accesul la creditare pentru persoanele tinere, cu varste pana la 35 de ani, oferindu-le sansa de a achizitiona o locuinta. Eficienta si notorietatea programului se bazeaza pe parteneriatul construit intre statul roman, ca initiator, FNGCIMM, bancile finantatoare si beneficiari, care au privit cu responsabilitate oportunitatea unica de a accesa un credit imobiliar in conditii foarte avantajoase, cu un avans de minimum 5% si cu costuri totale de finantare plafonate.Pana la finele anului 2018, FNGCIMM a acordat peste 260.000 de garantii si promisiuni de garantare pentru achizitionarea sau constructia de locuinte pe intreg teritoriul Romaniei. Suntem pregatiti de lansarea etapei corespunzatoare celui de-al unsprezecelea an al programului cu procese operationale imbunatatite, cu tehnologii noi, cu parametri ce se situeaza in tendintele actuale din sectorul financiar." A declarat Gheorghe Lapadat, Director General al FNGCIMM.Programul Prima Casa 2019 va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank si Intesa Sanpaolo Bank.Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in anul 2019, potrivit art.1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum de 2 miliarde lei si a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr.93/2019.Noua aplicatie de extragere / prelucrare automata a informatiilor, denumita la nivelul FNGCIMM "Alex", utilizeaza tehnologia OCR - Recunoasterea Optica a Caracterelor (Optical Character Recognition) si faciliteaza transferul automat al datelor primite de la partenerii bancari in sistemul informatic al institutiei. Se reduce astfel la minim riscul de eroare cauzat de interventia manuala in colectarea de date necesare analizarii solicitarilor de garantare, timpul necesar solutionarii putand fi considerabil diminuat.