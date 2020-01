Trei aspecte de care sa tii cont la cumpararea unei locuinte

Pentru a te asigura ca locuinta visurilor tale nu va deveni un cosmar, dar si pentru a o transforma intr-o eventuala sursa de profit daca te vei decide in viitor sa o vinzi, trebuie sa iei in calcul cateva aspecte importante.Este posibil sa fi vizitat un prieten care locuieste intr-un complex de apartamente in Bucurestii Noi si sa-ti fi placut mult locuinta acestuia. Insa, inainte de a lua decizia de a cumpara o locuinta, trebuie sa faci demersurile legate de prefinantare.In acest sens, trebuie sa mergi la banca si sa obtii aprobarea in vederea unui eventual credit inainte sa depui propriu-zis actele pentru solicitarea imprumutului. Doar asa vei sti exact pe ce suma te poti baza, asta in functie de veniturile pe care le ai si de rata pe care ai putea sa o platesti lunar. Daca nu vei face acest lucru, este posibil sa te indragostesti de o casa care este mult peste posibilitatile tale financiare.De asemenea, este important sa afli care e scorul tau de credit, care este colectat de biroul de credit. Aceasta inseamna ca ti se face o analiza in urma careia banca stabileste daca te incadrezi in standardele ei de creditare si in ce conditii poti lua un imprumut.La final, ia in considerare si costurile pe care le presupune o eventuala renovare a locuintei. Foarte multe persoane nu calculeaza in mod realist sumele care trebuie investite pentru renovare si amenajare. Trebuie sa stabilesti daca le vei acoperi din propriul buzunar sau ai nevoie de un credit suplimentar in acest sens.Chiar si dupa ce banca te-a instiintat ca ai un scor de credit bun si ca poti imprumuta suma maxima in functie de veniturile tale, trebuie sa te gandesti foarte bine care ar fi rata lunara pe care ti-o poti permite.Este posibil, la un moment, sa intervina o pauza in cariera sau ca in viata ta sa apara un copil. In aceste cazuri, rata lunara poate influenta semnificativ veniturile. De aceea, specialistii recomanda cumpararea unei locuinte putin mai ieftina decat iti poti permite si economisirea sumei suplimentare pentru zile negre.Creditul pentru casa, asa cum sunt o casatorie, un copil sau chiar un animal de companie, reprezinta un angajament pe termen lung. Din acest motiv, decizia de a cumpara o locuinta trebuie sa fie luata dupa ce ai cantarit toate plusurile si minusurile.Desi un credit implica, practic, economisirea unor bani pentru bunul propriu (comparativ cu o chirie), investitiile initiale sunt semnificative, de la taxele pentru aprobarea imprumutului pana la cele aferente tranzactiei.Exista cativa factori pe care trebuie sa ii iei in considerare, precum accesibilitatea - esti aproape de prieteni sau de familie ori de locul de munca -, facilitatile din zona, precum magazine, restaurante, parcuri, cinema, si posibilitatea de a avea un loc de parcare.De asemenea, daca intentionezi sa ai copii, trebuie sa te gandesti daca ai usor acces la crese si scoli. Ia in considerare si daca este o zona considerata sigura, linistita si analizeaza cum ar putea sa se schimbe situatia in viitor.Pretul casei ar putea fi influentat de factori precum dezvoltarea imobiliara. Daca se construiesc multe case, blocuri ori cladiri de birouri in zona, acesta este un semn ca va deveni din ce in ce mai populara. O noua statie de tren sau metrou poate insemna ca vei avea mai usor acces spre celelalte zone ale orasului, fapt care va creste valoarea proprietatii pe care o vei cumpara.Valoarea locuintei este influentata de investitiile din jur, iar, atunci cand decizi sa cumperi o casa, este bine sa te gandesti si la pretul de revanzare in cinci sau zece ani, cand viata ta se poate schimba.Daca iti cauti o locuinta pe termen lung, analizeaza daca vei avea suficient spatiu pentru o familie mai mare.De asemenea, daca te gandesti sa cumperi locuinta impreuna cu partenerul de viata, trebuie sa stabilesti cat de serioasa este relatia voastra. Este posibil sa fi ajuns in acea etapa logica din majoritatea relatiilor in care v-ati decis sa va mutati impreuna, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie neaparat sa deveniti coproprietari.Casele vechi pot fi fermecatoare, dar pot avea costuri de intretinere ridicate, pe care nu le-ai avea intr-un apartament dintr-un bloc nou. Chiar daca acea locuinta veche a fost bine intretinuta, tot trebuie sa iei in considerare aspecte precum restaurarea podelelor sau modernizarea sistemului electric si termic.Starea fundatiei este o alta problema de care trebuie sa tii cont, indiferent cat de bine arata locuinta la modul general. Inainte de a cumpara locuinta, cel mai indicat este sa ceri sfatul unui specialist.Renovarile facute ilegal pot fi o mare bataie de cap, acestea crescand riscul de distrugere la nivel de structura. Mai mult, ele pot influenta inclusiv valoarea politei de asigurare.Acelasi specialist iti poate face niste calcule estimative legate de costurile eventualelor reparatii sau renovari, manopera si materialele de constructie necesare.