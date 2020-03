Analiza: 6 din 10 romani aloca circa 10.000 de euro pentru amenajari cand cumpara o casa noua

"Sase din zece proprietari de case sau apartamente aloca bugete de aproximativ 10.000 de euro pentru amenajarea locuintelor proaspat achizitionate. Restul de patru din zece se duc catre bugete de aproximativ 6.000 - 8.000 de euro. Culorile folosite pentru incaperi sunt, in principiu, impartite in trei categorii, adica o nuanta de culoare predominanta, cum ar fi griul sau verdele inchis, apoi o nuanta pastel si, intr-o proportie mai mica, o nuanta electrica - de galben, roz sau portocaliu", sustine Mehmet Hortoglu, director general Soho Design, companie care ofera solutii complete de design interior pentru specialisti si pentru clienti finali.Potrivit specialistilor din domeniu, in eventualitatea in care va exista o stagnare a ritmului de dezvoltare a sectorului imobiliar, una dintre alternative vizeaza proiectele de renovare ale proprietarilor care au cumparat proprietati, in urma cu 5-6 ani, si au in plan sa le reamenajeze."Amenajarea apartamentelor sau a caselor care urmeaza sa fie scoase la inchiriere urmeaza alte criterii decat in cazul spatiilor rezidentiale locuite de proprietari, conform monitorizarii realizate de Soho Design, companie care ofera solutii complete de design interior pentru specialisti si pentru clienti finali. La inchiriere se recomanda si se foloseste cel mai des stilul minimalist, mai versatil, dar utilizandu-se obiecte si finisaje superioare calitativ, din materiale naturale, organice, care creeaza o atmosfera de wellbeing. Bugetele sunt in medie mai mari pentru amenajarea spatiilor destinate inchirierii, pentru ca investitorii sunt dispusi sa preia mai repede ultimele tendinte in design la nivel international", sunt de parere expertii.Soho Design este un start-up lansat in Romania in anul 2017, in domeniul retailului si al designului, cu o echipa experimentata de consultanti. Compania este prezenta in mediul online, dar detine si doua showroom-uri aferente.