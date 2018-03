Romanul e proprietar. Suntem primii din UE dupa procentul celor care detin propria locuinta

La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta, arata datele publicate joi de Eurostat.Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si Slovacia, 89,5%.La polul opus cel mai mic procent de cetateni care detin propria lor locuinte se regaseste in Germania (49,8 %), Danemarca (58,6%), Austria (62%) si Franta (63,4%).In cazul Romaniei, datele pe categorii de varsta arata ca in randul persoanelor cu varstaPe de alta parte, aproape jumatate dintre cetatenii romani (48,8%) locuiau in 2016 in locuinte supraaglomerate, fata de o medie de 16,3% in UE.La polul opus, doar 1,7% dintre cetatenii din Cipru se confruntau cu o problema similara, la fel ca si 2,3% dintre belgieni.De asemenea,In anul 2016, cu aceasta problema se confruntau in primul rand cetatenii din Grecia (39,6%), urmati de cei din Bulgaria (18,4%), Danemarca (16,3%), Germania (15,2%), Romania (14,1%), Marea Britanie (12,1%) si Olanda (11,2%).