Studiu: Jumatate din populatia oraselor locuieste in imobile vechi, iar bucurestenii duc lipsa majora de spatiu

Bucurestenii au cea mai mare nevoie de crestere a suprafetei locuibile.

In ceea ce priveste incidenta imbunatatirilor structurale necesare, in functie de zone si vechimea locuintei, la nivelul intregii tari: in orasele mici se manifesta mai pregnant necesitatea de imbunatatiri structurale legate de izolarile termice si reparatiile de acoperis/terasa;Potrivit studiului, Zona de Sud, inclusiv Bucurestiul, are cea mai mare nevoie de imbunatatire a izolarii termice. Zona de Vest inregistreaza o necesitate mare la capitolul reparatii acoperisuri/terasa, iar Zona de Est are cea mai mare nevoie de consolidarea locuintelor.Ca dotari necesare imbunatatirii confortului locativ, in functie de zone, la nivel national, aerul conditionat este principala necesitate in zonele de Est, Sud si municipiul Bucuresti, centrala termica in zonele de Est si Sud, hota/aragaz in zonele de Est si Vest, mobila de bucatarie in zonele de Sud, Est si municipiul Bucuresti, iar aceste nevoi pentru imbunatatirea confortului locativ se regasesc cu preponderenta in orasele medii.Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului a fost publicata pe 19 iulie 2018 in Monitorul Oficial. In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) ar trebui sa modifice in mod corespunzator normele metodologice de aplicare necesare punerii in practica a noii legi.Potrivit asociatiei, noua lege vine in ajutorul persoanelor fizice care doresc sa-si imbunatateasca standardul de viata in domeniul locativ:(inclusiv minorii si persoanele de peste 65 ani); prima de stat ramane la acelasi nivel: 25% din depunerile anuale, maxim 250 euro/an; justificarea doar a primei de stat si a dobanzii aferente va fi obligatorie.Prevederile noii legi nu se aplica retroactiv, ci doar noilor contracte de economisire-creditare, ce vor fi lansate in conformitate cu noua lege dupa finalizarea normelor metodologice de aplicare.Sistemul de economisire creditare a oferit 'cadrul de lucru' institutional pentru a ajuta intr-o perioada in care alte resurse financiare erau limitate sau foarte scumpe. Bancile de locuinte ofera credite in domeniul locativ cu dobanzi fixe.Principiile fundamentale ale sistemului de economisire creditare sunt simple. Intai clientul BAUSPAR economiseste, statul sustinand prin intermediul unei prime de stat acest comportament, apoi banca acorda credite pentru domeniul locativ din fondul economisit de ceilalti participanti la sistem acelor clienti care isi doresc acest lucru si care sunt eligibili.Sistemul BAUSPAR reprezinta un element important al sistemului financiar. Economiilor emergente le este recomandat sa sustina dezvoltarea si extinderea unui astfel de sistem. Elemente importante pentru sustinerea acestora sunt reprezentate de accesibilitatea sistemului BAUSPAR pentru toate segmentele de populatie, inclusiv pentru cei cu venituri medii sau sub-medii, precum si faptul ca statul ofera o prima pentru depuneri, iar aceasta prima este acordata cetatenilor romani, indiferent de varsta, conform prevederilor legale.