102 The Address - peste 53% din locuinte vandute in mai putin de 1 an de la lansare

este unul dintre cele mai exclusiviste ansambluri rezidentiale din proximitatea business park-ului Floreasca, zona cu cea mai mare ascensiune economica si urbana din Bucuresti.Avand o pozitionare strategica, direct la bulevardul Barbu Vacarescu, proiectul dispune de 273 de apartamente de 2, 3 si 4 camere, grupate in 23 de tipuri diferite, pretabile pentru nevoi complexe de spatiu.De asemenea, pentru confortul viitorilor locuitori, ansamblul este prevazut cu acces securizat, iar parcarile totalizeaza 331 de locuri pentru rezidenti si 176 de locuri destinate spatiilor comerciale.Pentru a elimina traficul rutier din interiorul complexului, locurile de parcare au fost amplasate in subteran, pe 3 niveluri, alaturi de 191 spatii de depozitare.Pe locul 1 in topul preferintelor investitorilor care au achizitionat unitati aici se afla apartamentele de 2 camere de tip Joy 2, acesta fiind, de altfel, si primul tip de locuinta epuizat din stocul total al apartamentelor de 2 camere.In randul consumatorilor finali, interesul s-a indreptat catre apartamentele de 3 camere, astfel incat din 9 tipuri de configuratii mai sunt disponibile doar 3, respectiv 16 apartamente.Succesul ansamblului 102 The Address se datoreaza abordarii distincte pe care dezvoltatorul a insuflat-o proiectului, oferindu-i doza de unicitate si lux, in conformitate cu pozitionarea premium si potentialul zonei.Calitatea superioara a constructiei, organizarea si grandoarea spatiilor, minutiozitatea detaliilor si finisajele premium sunt doar cateva din elementele care compun unicitatea si armonia proiectului 102 The Address.Sunt, de asemenea, si motivele pentru care 102 The Address a obtinut titlul dela Gala International Property Awards din Marea Britanie.Prin intermediul 102 The Address, dezvoltatorul proiectului, Caba, prin Caba Innovative Construct, partenerul din Romania al grupului din Turcia, reuseste sa marcheze un punct de referinta pe harta dezvoltarilor rezidentiale a zonei de nord din capitala.Experienta de 20 de ani in domeniul constructiilor isi spune inca o data cuvantul, adaugand, iata, o noua reusita in portofoliul de 35 proiecte, cu peste 16.000 de unitati construite la activ.Caba Grup activeaza in domenii precum energie, logistica si turism, avand ca obiectiv atingerea unui nou standard de calitate.