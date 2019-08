A inceput constructia cartierului rezidential pe malul lacului Pipera: Se va intinde pe 57.000 de metri patrati si va costa 90 de milioane de euro

H Pipera Lake

Din totalul de 390 de apartamente ce urmeaza a fi livrate in prima faza, se arata in comunicatul companiei.Cu o investitie totala estimata la H Pipera Lake a primit autorizatia de constructie si va fi dezvoltat in trei etape, pe o suprafata totala de teren dePrima faza a constructiei va livra 5 cladiri a cate 78 de apartamente de tip studio dublu, 2 si 3 camere si un regim de inaltime P+6E+7R. Unitatile vor avea suprafete construite cuprinse intre 55 mp si 97 mp. Prima etapa a constructiei va fi finalizata la finalul anului 2020."Am decis sa investim in Romania deoarece am simtit potentialul enorm al pietii si suntem convinsi ca H Pipera Lake va aduce un plus de valoare zonei de nord a capitalei. Ne bucuram sa incepem constructia primei faze cu un grad de ocupare de 45%. Acest procentaj este expresia clara a interesului pe care oamenii il manifesta vizavi de proiect, dar si o confirmare a faptului ca piata este, in continuare, dinamica. Romania ramane pentru noi o alegere strategica si planuim sa adaugam noi proprietati in portofoliul local al companiei, dar si sa lansam noi proiecte", a declarat"H Pipera Lake este un proiect de mari dimensiuni, iar demararea lucrarilor de constructie marcheaza un moment important in extinderea companiei pe piata locala. Amplasat intr-o zona in continua dezvoltare si care gazduieste astazi mai mult de 1.200.000 de metri patrati de spatii de birouri, H Pipera Lake isi propune sa devina caminul ideal pentru toti cei care isi desfasoara activitatile zilnice in cardul polului de birouri din vecinatate, dar si pentru persoanele care sunt in cautarea unei locuinte ferite de agitatia orasului si totusi aproape de punctele de interes ale unui trai modern: supermaketuri, cetre comerciale, restaurante etc.", a adaugatBTD Construct a fost desemnat Antreprenor General al proiectului."Suntem incantati de aceasta noua colaborare si ne bucuram sa lucram alaturi de un dezvoltator de talie internationala precum Hagag Group. H Pipera Lake este un proiect ambitios, care ne pune in valoare echipa si profesionalismul. Experienta de peste 16 ani a echipei BTD Construct & Ambient in domeniul constructiilor si know-how-ul acumulat in cei sase ani de activitate si de proiecte finalizate cu succes constituie cartea noastra de vizita atunci cand vorbim despre calitate, rezistenta si design in constructii si reprezinta angajamentul nostru de a livra o lucrare executata la cele mai inalte standarde", a declaratDezvoltat pe malul lacului Pipera, H Pipera Lake va include in totalcu un regim de inaltime de S+P+6E+7R, deservite de peste 1.600 de locuri de parcare, spatii verzi generoase, locuri de joaca, zona de promenada amenajata pe malul lacului, minimarket si farmacie amplasate in incinta ansamblului, dar si gradini proprii pentru apartamentele de la parter.