Complexuri rezidentiale: un nou trend in Romania

Ce este un complex rezidential? Daca ar fi sa dam o definitie, am putea spune ca acestea este un ansamblu de locuinte si cladiri, cu destinatii diferite. Un astfel de complex contine cladiri in care se afla apartamente de locuit, dar si alte tipuri de cladiri ce permit anumite servicii sau oportunitati de munca.In tara noastra, fiecare mare oras a dezvoltat cel putin un astfel de complex in imprejurimile sale. De exemplu, unul din cele mai noi si apreciate ansambluri rezidentiale din Sibiu este Magnolia Residence Sibiu.Pe langa cladirile destinate locatarilor, aici exista si trei cladiri office Sibiu . Aceste trei cladiri au fiecare cate 5 etaje. Parterul ofera doritorilorPentru ca Sibiul este un loc ales de foarte multi romani si straini pentru a-si incepe o afacere, aici exista o oferta variata de vanzari spatii comerciale Sibiu . Atat in cadrul Magnolia Office Building, cat si in alte locatii ale orasului sunt disponibile, cat si de inchiriat.Revenind la cladirile din Magnolia, pe langa spatiile comerciale de la parter, la etajele 1-5 sunt spatii pentru birouri moderne si dotate corespunzator. Complexul Magnolia Residence Sibiu se afla in Calea Surii Mici.Ansamblul Magnolia Residence se va extinde in etapa 2, incepand cu anul 2021, cu alte 600-800 apartamente. In zona exista si alte proiecte rezidentiale.In imediata apropiere a complexului de birouri se va construi spitalul zonal din Sibiu care este in faza de proiectare in acest moment, devenind astfel o importanta zona comerciala si de birouri.Complexul comercial este in apropierea Zonei Industriale Vest a Sibiului, dar si foarte aproape de autostrada A1 si aeroportul international Sibiu. Zona comerciala Vest a Sibiului este si ea foarte aproape.A locui intr-un ansamblu de locuinte si cladiri pentru birouri este nu numai un trend, ci ofera si multe beneficii.Veti avea o viata sociala mai activa. Stim cu totii ca o fiinta umana are nevoie de o comunitate cu care sa interactioneze la un moment dat. Intr-un complex rezidential veti gasi multi vecini care, in cele din urma, vor fi prietenii dvs. Cand este nevoie, nimeni nu va poate ajuta mai bine si mai repede decat un vecin bun!La un loc rezidential, veti gasi, de asemenea, multe beneficii ale comunitatii, cum ar fi sa puteti construi o relatie sanatoasa cu oamenii din jur. In cele din urma acesti oameni vor deveni familia voastra extinsa si veti stabili legaturi puternice cu ei. Cu cat interactionati mai mult cu oamenii, cu atat veti fi mai fericit.Magnolia Residence Sibiu are cladiri dezvoltate intr-o maniera care face din tot ansamblul un loc frumos in care sa locuiti. Nimic nu va poate oferi mai multa liniste sufleteasca dupa o zi lunga si agitata la serviciu decat o locatie impresionanta, curata si noua.Intr-un astfel de ansamblu, siguranta este prioritatea principala, fara indoiala. Cele mai multe dintre aceste ansambluri rezidentiale sunt comunitati inchise, unde nu exista infractionalitate. Oamenii se cunosc intre ei si totul este cat se poate de bine pazit.Cu totii ne dorim o casa nou si biroul in acelasi loc, dar si alte facilitati precum magazine, o clinica medicala, o farmacie. Magnolia Residence Sibiu va poate oferi toate acestea. Aliniati-va trend-ului de a locui intr-un astfel de complex si nu veti regreta!