Dezvoltatorul AFI Cotroceni are unda verde pentru unul dintre cele mai mari proiecte rezidentiale din Bucuresti

Constructia este localizata in partea de nord-vest a Bucurestiului, de-a lungul Bulevardului Bucurestii Noi, sectorul 1. Prima etapa a proiectului va cuprinde 190 de apartamente, deservite de 228 de locuri de parcare supraterane. Odata finalizat, AFI City se va numaraBulevardul Bucurestii Noi este una dintre cele mai verzi zone din capitala, cu acces rapid la principalele artere de circulatie din oras: Bulevardele Bucurestii Noi, Ion Mihalache, Poligrafiei si Drumul National 1 (DN1), precum si la Parcul Bazilescu sau lacurile Straulesti si Grivita. Statia de metrou situata chiar in fata constructiei face ca proiectul sa fie una dintre cele mai bine conectate locatii din Bucuresti."Ne-am extins activitatea pe piata din Romania prin dezvoltarea primului nostru proiect rezidential in Bucuresti. In prezent, construim 1.000 de apartamente in Belgrad, Cracovia, Riga si Praga, o dovada a increderii pe care oamenii din regiunea Europei Centrale si de Est o au in compania noastra si a faptului ca am reusit sa ne ridicam la standardele lor. Ne dorim sa aducem acest lucru si in Romania si sa oferim oamenilor casa pe care o cauta", spune David Hay, CEO AFI Europe Romania.Cele 190 de apartamente sunt construite pe diferite dimensiuni si stiluri de compartimentare: Studio Dublu, apartamente cu doua si trei camere, cele mai moderne si functionale apartamente de pe piata. Mai mult, alaturi de facilitatile de retail din apropiere, pune la dispozitie un mix perfect intre stilul de viata propriu si activitatile alaturi de familie si prieteni.In plus, AFI City raspunde standardelor curente de sustenabilitate si a fost pre-certificat de Asociatia Romana pentru Cladiri Verzi.AFI Europe, subsidiara a AFI Properties, este una dintre companiile lider in ceea ce priveste dezvoltarea, managementul si investitiile din domeniul imobiliar, ce opereaza in Europa Centrala si de Est din 1997.Portofoliul AFI Europe include centre comerciale si proprietati de retail, parcuri de business si dezvoltari rezidentiale de mare amploare si dezvoltari cu utilizare mixta. AFI Europe opereaza in Romania, Cehia, Polonia, Germania, Bulgaria, Serbia, Ungaria si Letonia.AFI Europe opereaza in Romania din 2005. Compania a dezvoltat si gestioneaza "AFI Cotroceni", cel mai mare si de succes mall din Romania si unul din cele mai mari centre comerciale din Europa Centrala si de Est. Centrul comercial se intinde pe o suprafata inchiriabila de aproape 90.000 metri patrati (GLA) si ofera vizitatorilor sai o zona extinsa dedicata activitatilor de divertisment, care include o varietate de optiuni de petrecere a timpului liber si peste 300 de magazine ale brandurilor locale si internationale, vizitate in medie de 50.000 de clienti pe zi.In octombrie 2013, AFI Europe a inaugurat AFI Ploiesti, primul si singurul mall modern dezvoltat in centrul orasului Ploiesti, in urma unei investitii de peste 50 de milioane de euro. Centrul comercial are o suprafata inchiriabila (GLA) de 34.000 de metri patrati, disponibila pe doua etaje ce cuprind peste 100 de branduri nationale si internationale, alaturi de peste 7.000 de metri patrati de divertisment.Adiacent, dar complet integrat centrului comercial AFI Cotroceni, AFI Europe Romania a dezvoltat AFI Park, cel mai nou si mai modern parc de business de clasa A din Bucuresti. AFI Park ofera 70.000 metri patrati de spatii de birouri, ocupate de companii multinationale din domeniu IT&C. Cladirile de birouri AFI Park 1-5 au atins un grad de inchiriere de aproape 100%.In aprilie 2016, AFI Europe Romania a finalizat lucrarile la cladirile de birouri AFI Park 4 si 5, pe o suprafata inchiriabila de 32.000 de metri patrati. Printre cele mai cunoscute companii multinationale care au sediul in complexul de birouri se numara: Microchip Technologies, Electronic Arts, Endava Romania, Cameron USA, SII Romania, ORTEC Central & Eastern Europe, FotoNation, TELUS International, Veeam Software si Dell SecureWorks.In prezent, AFI Europe Romania dezvolta in centrul orasului Brasov proiectul AFI Brasov, care include un centru comercial cu o suprafata inchiriabila de 45.000 de metri patrati si doua cladiri de birouri cu o suprafata inchiriabila de 25.000 de metri patrati.Pe segmentul de birouri, AFI Romania are in dezvoltare AFI TECH PARK, un parc de business de clasa A cu o suprafata inchiriabila de 56.000 de metri patrati, aflat in apropierea hotelului J.W. Marriott si a Parlamentului Romaniei. Parcul de business va include doua cladiri de birouri de inaltime redusa si un turn de birouri, care vor avea spatii verzi amenajate intr-o gradina centrala, proiectul fiind un campus high tech care raspunde nevoilor de extindere a companiilor IT&C din Romania prin oferirea unui spatiu potrivit din punct de vedere al dotarilor tehnice si al posibilitatilor de dezvoltare.De asemenea, AFI Europe Romania va incepe in viitorul apropiat dezvoltarea a inca doua proiecte: unul va consta intr-un parc de retail care va fi construit pe un teren de 80.000 de metri patrati din Arad, a carui ancora va fi un hypermarket si un magazin tip "DYI", iar cel de-al doilea, AFI City, un proiect rezidential amplu, care va fi dezvoltat pe un teren de 148.000 de metri patrati din Bucurestii Noi (sectorul 1 din Bucuresti).