Facilitec Romania a fost vanduta catre Momentum Capital

La momentul vanzarii Facilitec avea in derulare proiecte complexe in zona de servicii de property si facility management pentru segmentul rezidential de lux si pentru cladiri de birouri."Suntem mandri ca am facut din Facilitec un nume reper pe piata de profil din Romania. Pentru noi este o decizie strategica care ne permite sa ne focusam pe zona de dezvoltare rezidentiala cu Homing Properties, unde ne aflam aproape de finalizare cu doua proiecte in nordul capitalei si pe zona de constructii, cu Mantor", declara Tomas Manjon, fost actionar Facilitec.Compania spaniola Facilitec a intrat pe piata din Romania in anul 2007 si a fost condusa de Diego Stuyck in calitate de Director General. Ulterior, in anul 2015, acesta a cumparat compania alaturi de partenerii sai si a fost dezvoltata si consolidata ca o companie de referinta pe segmentul de facility & property management.De la lansarea pe piata din Romania Facilitec a devenit un nume de incredere in domeniul serviciilor rezidentiale de property & facility management, si a gestionat zeci de proiecte rezidentiale premium si de lux si o serie de cladiri de birouri.Din portofoliul Facilitec fac parte proiecte precum Willbrook Platinum - care insumeaza peste 55.000 mp, Willbrook Residential: Oxford Gardens, Green Gate, Zodiac, Zenith, Grace Garden, North Star si Rose Garden - constituite din 306 proprietati ce insumeaza 142.640 mp.La portofoliul Facilitec se adauga proiecte precum Palazzo de Italia, Floreasca 1, Estic Park, Gran Via Park, Timisoara 58, Green Vista, 60 de apartamente pentru Huawei, Ivy, Zosima, Lacul Tei, GVI Town care insumeaza peste 1.500 de apartamente si 75.000 m2 de birouri.La finele anului 2018 Facilitec avea o cifra de afaceri de 1.4 mil eur, iar cifra de afaceri estimata pentru 2019 este de aproximativ 1,9 mil eur, ceea ce insemna o crestere de 35% fata de 2018. La momentul vanzarii Facilitec avea o echipa de peste 30 de angajati.