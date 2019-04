Oferta de locuinte noi se apropie cu pasi rapizi de recordul din 2008. Exista insa o diferenta esentiala

"Chiar daca oferta de locuinte noi se apropie cu pasi repezi de recordul din 2008, apetitul de achizitie este unul temperat, cumparatorul manifesta mai degraba o cumpatare, atentie la detalii, un simt critic dezvoltat, respectiv o nevoie de a evalua cat mai corect. Aceasta tendinta nu poate aduce decat lucruri pozitive pentru piata, care se va orienta cat mai mult spre calitate", a declarat Adrian Stanescu, Project Manager Imobiliarium citat intr-un comunicat remis AGERPRES.Potrivit specialistilor in domeniu, printre motivele care au determinat cresterea ofertei de locuinte noi in prezent se numara evolutia cererii, in conditiile in care INS estimeaza un numar de circa 45.000 de cereri doar in Bucuresti, cresterea puterii de cumparare in ultimii 5 ani, lipsa consolidarii si investitiilor in locuintele vechi, precum si limitarea dezvoltarii infrastructurii.Urmatoare editie a Imobiliarium, care va avea loc intre 17-19 mai in incinta parcarii BricoDepot Baneasa, va pune la dispozitia vizitatorilor o oferta de peste 22.000 de locuinte, incadrate in aproximativ 90 de ansambluri rezidentiale si cumuland peste 1,2 milioane de mp utili. In total, isi vor prezenta oferta circa 65 de dezvoltatori.