Peste o treime dintre ansamblurile rezidentiale noi sunt bransate ilegal la reteaua electrica

studiu

"Am plecat de la ideea ca trei dintre cei patru oameni implicati direct in aceasta campanie (campania de mobilizare pentru acces la energie electrica al proprietarilor din ansamblurile rezidentiale noi' - n. r.) au intampinat probleme de acest tip, astfel ca am realizat un studiu timp de sase luni, in perioada aprilie - noiembrie 2018, pentru a face o radiografie a acestui fenomen", a spus Leca, intr-o conferinta de presa.Potrivit acesteia, exista in Bucuresti 641 de ansambluri rezidentiale noi, iar voluntarii ESGA au analizat, aleatoriu, 156 dintre ele."A rezultat ca 60 dintre acestea erau bransate ilegal, adica bransamentele erau de tip organizare de santier, nu finale, individuale. In sectoarele 1 si 5 am gasit cele mai mari probleme, insa neregulile sunt la nivelul intregii tari. Si in blocurile noi din Mamaia-Navodari exista astfel de probleme. La fel, in Pipera, intr-un ansamblu unde apartamentul costa 300.000 de euro", a continuat expertul ESGA.Leca a mai aratat ca demersul ONG-ului s-a lovit de un blocaj total la nivelul autoritatilor, respectiv primarii, ANRE, ANPC, Ministerul Energiei, precizand ca nu a putut afla oficial nicio cifra oficiala cu privire la numarul locuintelor bransate ilegal.Mai mult, nici legea nu prevede momentul exact cand dezvoltatorul este obligat sa ofere un racord final, insa stipuleaza clar faptul ca este ilegala furnizarea de energie catre clientii casnici prin bransamente de tip organizare de santier, adica printr-un singur contor pe care dezvoltatorul are voie sa-l foloseasca doar pentru construirea imobilelor."In plus, agentii imobiliari si notarii colaboreaza cu dezvoltatorii si ascund adevarul catre clienti, iar acestia sunt mintiti ca solutia de racordare era definitiva, desi ea este de fapt temporara. La fel, evaluatorul bancar vede ca este lumina in casa, dar nu evalueaza daca bransamentul este definitiv sau nu. Au fost inclusiv cazuri de apartamente vandute fara autorizatie de constructie", a continuat Leca.Ea a recomandat tuturor celor care vor sa-si ia o locuinta noua sa fie foarte atenti la contractul de cumparare, iar acesta sa precizeze clar momentul in care bransamentul la curent trebuie sa devina individual si definitiv."ANRE, care ar fi trebuit sa informeze consumatorii, nu face acest lucru. Vedem ca oamenii nu stiu ca este ilegal ca sunt pusi sa plateasca energia catre asociatia de proprietari. In acest moment, din punctul de vedere al legii, acesti consumatori ar trebui deconectati de la retea", a mai spus reprezentanta ONG-ului.Consecinta sunt multiplele incidente si incendii care au loc din cauza supraincarcarii retelei, cum a fost si cazul recent din Chiajna, cand au ars mansardele a trei blocuri noi bransate ilegal.La randul sau, Gabriel Dumitrascu, fost consilier in cadrul ANRE pana acum doua saptamani, a precizat ca, din informatiile sale, peste 150 de blocuri noi din Capitala sunt racordate ilegal."Am propus in Parlament un proiect de lege asumat de toate grupurile parlamentare, care modifica Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, astfel incat, la receptia lucrarilor, sa trebuiasca sa existe un bransament definitiv, dimensionat la consumul respectivei cladiri, iar noii locatari sa nu se poata muta pana la receptia lucrarilor. Totodata, in cazul in care dezvoltatorul a dat in folosinta spatiul, sub orice forma, si a incasat bani pentru asta, suma sa fie confiscata", a sustinut Dumitrascu.El a aratat ca si distribuitorii de energie au vina lor in toata aceasta situatie, intrucat cer dezvoltatorilor sa realizeze investitii mai mari decat este necesar."Solutia tehnica data de distribuitor este halucinanta. Chiar daca exista un transformator in zona, cu o capacitate suficienta, distribuitorul vine cu o solutie ca dezvoltatorul sa construiasca noi transformatoare supradimensionate pe banii lui, care sunt apoi cedate companiei de energie, iar aceasta isi mareste astfel baza de active reglementate", a precizat Dumitrascu.Leonela Leca a subliniat ca acesta a devenit deja un fenomen, iar situatia se pare ca a scapat de sub control."Este vorba inclusiv de ansambluri rezidentiale foarte bine cotate din Herastrau, Dorobanti, Pipera, unde sunt probleme semnalate inca de acum 10 ani, inclusiv la Comisia Europeana, iar lucrurile nu s-au rezolvat. Foarte grava este si lipsa de implicare a autoritatilor, dar si lipsa de informare a cetatenilor. Scopul nostru este sa informam lumea, pentru ca ceea ce s-a intamplat la Chiajna cu siguranta se va repeta si in alte parti. Acolo unde sunt probleme, reteaua va ceda si se poate ajunge la pierderi de vieti omenesti", a avertizat ea.