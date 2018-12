Vesti bune: Piata imobiliara NU se afla in fata unei crize similare celei din 2008

Un prim argument in acest sens este faptul ca preturile locuintelor se situeaza, inca, la un nivel semnificativ mai scazut decat cel din perioada de boom. Suma medie solicitata de catre vanzatorii de apartamente (noi si vechi) din intreaga tara este cu aproape 40% mai mica decat cea consemnata in momentul de varf al pietei, conform analizei realizate de Imobiliare.ro. Un apartament poate fi achizitionat in momentul de fata cu 1.242 euro/mp (la finele lui noiembrie 2018), fata de 2.058 euro/mp in martie 2008.Bucurestiul este cu 36% sub nivelul de boom, aici inregistrandu-se cea mai mare diferenta de pret la 10 ani. In Capitala, apartamentele erau, in T3 2018, cu 35,9% mai ieftine decat in perioada similara din 2008. Diferente importante sunt si in centre regionale precum Constanta (-25,9%), Brasov (-25,9%) si Iasi (-21,7%) . Un ecart de pret mai mic fata de 2008, de -5,5%, exista la Timisoara, in vreme ce Cluj-Napoca este singurul mare centru regional al tarii in care apartamentele sunt mai scumpe acum decat in urma cu zece ani, cu o diferenta de 6,2% fata de T3 2008.In al doilea rand, este semnificativ faptul ca, desi proprietatile rezidentiale continua, per ansamblu, sa se aprecieze, ritmul de crestere a preturilor a incetinit mult in 2018, acesta situandu-se sub cel din perioada de boom.Potrivit Imobiliare.ro, in cel de-al treilea patrar al anului in curs, proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu doar 0,7% fata de cele trei luni anterioare (in scadere de la cate 1,4% in primele doua trimestre).Media trimestriala a variatiilor de pe segmentul rezidential se situeaza, dupa primele noua luni din 2018, la un nivel de 1,16%, fata de 2,2% in 2017 si, respectiv, 2,9% in 2016. Spre comparatie, in perioada de dinaintea declansarii crizei imobiliare, marja trimestriala de crestere a preturilor ajungea chiar sa depaseasca pragul de 10%.Un al treilea important aspect care face ca actualul context de piata sa fie semnificativ diferit fata de cel din 2008 este reprezentat de evolutia salariilor. Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica, salariul mediu net lunar pe economie s-a majorat cu aproape 140% in ultimii zece ani, de la 1.134 de lei in martie 2008, la 2.720 de lei in octombrie 2018.In conditiile in care proprietatile rezidentiale autohtone sunt evaluate, de cele mai multe ori, in euro, un posibil contraargument la cresterea salariilor ar fi evolutia cursului valutar. In conditiile in care euro a crescut, in acest rastimp, cu doar 25% (de la 3,7276 de lei la finele lui martie 2008, pana la 4,6668 de lei la sfarsitul lui octombrie 2018), majorarea veniturilor este departe de a fi contracarata cand vine vorba de achizitii imobiliare.