Bloomberg: Palatele renovate din Bucuresti, vedete ale tranzactiilor hoteliere din Europa de Est

In conditiile in care randamentele din Praga si din districtul financiar al Varsoviei scad aproape de nivelul inregistrat in marile orase din Germania, capitalele Romaniei, Ungariei si Serbiei, precum si cateva orase din Polonia, devin din ce in ce mai atractive pentru investitorii si dezvoltatorii imobiliari, sustin directorii de hoteluri.", a apreciat Adam Konieczny, director de dezvoltare pentru Europa al grupului francez Louvre Hotels, la o conferinta din domeniul hotelier desfasurata recent la Budapesta.Goldman Sachs Group s-a aflat anul trecut printre vanzatorii unui portofoliu de zece hoteluri, inclusiv unitati de patru stele din Budapesta si Praga, catre conglomeratul indian InterGlobe. In ultimii cinci ani s-au inregistrat pe principalele sase piete din regiune tranzactii in domeniul hotelier de 4,2 miliarde de dolari (4,6 miliarde de dolari), o treime din ele in 2019, conform datelor CMS si Cushman & Wakefield.Macarele imense se vad in capitala Romaniei, unde proiectele includ doua hoteluri Ibis realizate de grupul Orbis SA, listat la Varsovia. Apex Alliance, un operator independent cu sediul in Lituania, a finalizat recent un hotel de patru stele Marriott in Bucuresti si a transformat o cladire istorica a unei banci intr-un hotel de cinci stele, in centrul vechi al orasului.Marile orase poloneze sunt de asemenea in expansiune. In urmatorii trei ani, noua hoteluri cu un total de 1.900 de camere, ar urma sa fie inaugurate in zona Tricity, care include Gdansk, Gdynia si Sopot, de la Marea Baltica.Alte orase poloneze de care sunt interesati dezvoltatorii imobiliari sunt Bialystok si Cracovia."Romania si Polonia sunt tarile cheie deoarece acestea sunt cele doua tari din Europa de Est care au piete interne puternice. Tendinta de crestere economica in urmatorii ani ar urma sa se mentina in regiune si nu ma astept la o incetinire a investitiilor daca nu vor exista motive serioase geopolitice", a apreciat Gilles Clavie, directorul general al Orbis, care dezvolta hoteluri in regiune sub brandurile Accor.Exista spatiu amplu pentru extinderea prezentei brandurilor internationale. Procentajul lanturilor hoteliere este de doar 15% din total in Ungaria, 14% in Polonia si 6% in Serbia, comparativ cu peste 20% in multe tari din Europa Occidentala, se arata intr-un raport pe 2019 al firmei Horwath HTL.Pana la finalul lui 2021, in Budapesta ar urma sa fie date in folosinta 3.000 de camere noi. Luna trecuta, grupul francez Covivio a achizitionat celebrul hotel de cinci stele New York Palace din Budapesta, parte a unui sir de achizitii de 685 milioane de dolari in Europa, inclusiv in Cehia si Polonia. Intre timp, si grupul Apex Alliance vrea sa faca achizitii in capitala Ungariei."Exista trei sau patru oportunitati pentru noi in Budapesta", a afirmat directorul general al Apex Alliance, Gerhard Erasmus.Insa Praga si Varsovia sunt departe de a-si pierde importanta. Grupul ceh R2G a achizitionat anul trecut InterContinental Praga cu suma de 225 de milioane de euro, iar fondul britanic de private equity Patron Capital si lantul hotelier american Marriott International au cumparat in 2019 Sheraton Varsovia.