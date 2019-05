Cum alegi lumina potrivita pentru un business si care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont

Gradele Kelvin: cu cat lumina este mai calda, cu atat valoarea acestora este mai mica. Stralucirea clasica a luminii incandescente masoara aproximativ 2.700 K, in timp ce efectul rece al luminii naturale se apropie de 6.000 K. Tine cont de aceste repere atunci cand alegi corpurile de iluminat pentru interior pe care le vei folosi.

Indexul de randare a culorilor (CRI), exprimat pe o scala de la 1 la 100 - cu cat este mai mare aceasta valoare, cu atat imitarea luminii naturale a corpurilor de iluminat alese va avea mai multa acuratete.

Alege temperatura potrivita pentru decorul si profilul afacerii tale

Solicita sfaturi inainte de a lua o decizie

Cum stii care sunt luminile potrivite pentru spatiul in care se desfasoara activitatea ta de business? Iata un ghid care iti va dezvalui cele mai importante repere in functie de care sa alegi corpurile de iluminat perfecte pentru afacerea ta:Bulbii eficienti din punct de vedere energetic iti ofera mult mai multe posibilitati in ceea ce priveste aspectul unui spatiu decat cei clasici. Atunci cand te afli in cautarea corpurilor perfecte de iluminat pentru afacerea ta, trebuie sa iei in calcul aceasta intrebare: vrei sa pastrezi tenta galbuie pe care o aveau becurile clasice folosite anterior sau esti in cautarea unora care imita mai bine lumina naturala?Dupa ce ai raspuns la aceasta intrebare, iti vor ramane doar doi parametri de luat in considerare:Oamenii reactioneaza diferit la diferite tipuri de lumina si energie, iar tu trebuie sa tii cont de asta atunci cand alegi luminile pentru businessul tau. Lumina albastra te face mai alert, in timp ce lumina calda iti poate induce o stare de somnolenta.Daca este vorba despre un loc destinat relaxarii, lumina calda este, asadar, mai potrivita. Daca vrei sa atragi atentia, lumina rece poate face asta pentru tine. De altfel, oamenii pot reactiona la lumina si in functie de cultura in care au crescut; in anumite regiuni, lumina rece este preferata, insa in tarile nordice, de exemplu, localnicii prefera lumina calda, pe care o asociaza cu cea a unui semineu.Daca vrei sa reamenajezi un spatiu de lucru asa cum este biroul, trebuie sa alegi corpuri de iluminat cu o temperatura cuprinsa intre 3.500 si 4.100 K. Daca businessul tau este unul de retail, vei avea nevoie de mai multe tipuri de lumini pentru diferite puncte ale decorului si ale vitrinelor; experimenteaza, tinand cont de scopul final - acela de a vinde si cauta sa ajungi la echilibrul perfect intre a-i face atenti pe potentialii clienti si a-i convinge sa renunte la cautari suplimentare si a-i face sa cumpere un obiect din magazinul tau.Experimentele te vor ajuta, dar exista riscul sa devii subiectiv si sa alegi o culoare care iti aduce tie confort, in detrimentul uneia care ti-ar putea creste vanzarile. Pe langa ajutorul pe care il poti cere specialistilor de la care achizitionezi corpurile de iluminat, te poate ajuta si opinia angajatilor, a prietenilor sau a unor persoane din exterior.Sursa foto: Shutterstock