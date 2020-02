Globalworth Industrial a ajuns la un grad de ocupare de 100%

DS Smith, liderul european in productia de ambalaje a decis sa isi reloce operatiunile de Service Center din vestul tarii in proiectul din Timisoara, inchiriind peste 6.000 mp de la compania imobiliara. Cu aceasta noua colaborare, gradul de ocupare in proiectele industriale finalizate pana in acest moment sub umbrela Globalworth a ajuns la 100%.Parcul Industrial Timisoara II a inceput sa fie dezvoltat dupa ce primul astfel de complex logistic din zona apartinand grupului imobiliar, Timisoara Industrial Park I, a beneficiat de o cerere foarte mare din partea chiriasilor.Timisoara Industrial Park II va fi construit in etape si este conceput pentru a se potrivi unei varietati largi de branduri. Lucrarile pentru acest proiect au inceput in octombrie 2018, iar prima cladire a fost finalizata anul trecut. Primul depozit din noul parc se intinde pe o suprafata de 17.700 mp si gazduieste deja compania NDB Logistica.In total, la incheierea proiectului, parcul industrial va pune la dispozitia chiriasilor spatii de inalta calitate cu o suprafata de 170.000 mp."Cu proiecte dezvoltate sau aflate in dezvoltare in zonele importante ale tarii, Globalworth Industrial urmareste sa puna la dispozitia companiilor din Romania spatii pentru operatiuni de productie, depozitare si logistica respectand cele mai inalte standarde de calitate si mediu, iar Timisoara Industrial Park nu face exceptie de la aceasta regula", a declarat Mihai Zaharia, Director of Investments and Capital Markets al Globalworth.Pe langa caracteristicile tehnice, parcul industrial beneficiaza si de o localizare foarte buna, fiind plasat in apropiere de Aeroportul International Timisoara, precum si de punctele de trecere a frontierei catre Ungaria si Serbia. De asemenea, are acces facil atat catre centura Timisoarei, cat si catre autostrada A1.Timisoara Industrial Park II este situat in imediata apropiere a primului parc industrial dezvoltat de Globalworth in Timisoara, si anume Timisoara Industrial Park I. Acesta este in prezent inchiriat integral catre companii precum Valeo, Continental, Honeywell, Coca-Cola si Litens. Timisoara Industrial Park Valeo a obtinut recent certificarea verde BREEAM Very Good pentru Asset Performance si Building Management.De o certificare recenta in zona de sustenabilitate beneficiaza si un alt proiect din portofoliul Globalworth Industrial. Pitesti Industrial Park, proiect aflat in proximitatea orasului Pitesti si care gazduieste o parte importanta a operatiunilor Dacia Renault, a primit acreditarea EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies).Globalworth investeste, incepand de anul trecut, in alte doua proiecte de mari dimensiuni din zona spatiilor logistice si pentru industrie usoara: parcul de tip "last mile" de la Chitila, din apropierea Capitalei, si proiectul mixed-use de la Lazu, in proximitatea orasului si portului Constanta.