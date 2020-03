Cum pastram in siguranta cladirile de birouri care inca trebuie sa functioneze

Managementul facilitatilor:

Cresterea numarului de cazuri de coronavirus in Romania a determinat membrii guvernului sa declare stare de urgenta la nivel national incepand cu data de 16 martie 2020.Totusi anumite spatii vor ramane in utilizare. De aceea este de interes pentru proprietari si pentru chiriasi sa cunoasca ce masuri sunt importante si necesare in managementul facilitatilor in perioada aceasta.Stirile despre orice epidemie sunt un motiv de ingrijorare a publicului. Lipsa de constientizare si a unui plan coerent de abordare a impactului potential al coronavirusului pot transforma aceasta ingrijorare in panica.Proprietarii de cladiri trebuie sa fie vigilenti in prevenirea raspandirii coronavirusului in cladiri. Ei trebuie sa educe si sa protejeze ocupantii.De aceea informarea, comunicarea continua si constientizarea sunt esentiale pe tot parcursul situatiilor de criza.Proprietarii de cladiri trebuie sa intreprinda un set de actiuni pentru protejarea ocupantilor de coronavirus.Planurile de comunicare, educare si constientizare, furnizarea de echipamente de protectie si curatarea si dezinfectarea frecventa a suprafetelor sunt imperios necesare.Comunicarea continua este esentiala, mai ales cu privire la recomandarile pentru public pentru a limita raspandirea coronavirusului. Toti ocupantii cladirii trebuie facuti sa constientizeze riscurile si sa se comporte corect aplicand toate masurile de preventie in mod corect.Separat, proprietarii de cladiri trebuie sa comunice ocupantilor cu privire la masurile pe care le-au luat pentru a asigura igiena si serviciile de dezinfectie in cladire.Este de asemenea relevant sa se asigure modalitati de comunicare 24/7 pentru de asistenta sau alte solicitari pe aceasta tema.Cladirile publice de toate tipurile prezinta un risc ridicat de expunere la orice tip de virus. Angajatii de firmelor de managementul facilitatilor, dar nu numai, au nevoie de echipament de protectie, precum manusi chirurgicale si masti de protectie, pentru derularea interventiilor.Un alt aspect este planificarea interventiilor in asa mod incat sa se respecte conditiile de siguranta, prin derularea lor in intervale orare de trafic minim. Rolul sistemelor de management al cladirilor devine esential deoarece permite monitorizarea de la distanta, cu ajutorul senzorilor, a numeroase procese fara a mai fi necesara deplasarea repetata a echipelor, cu exceptia situatiilor in care sunt alerte de interventie.Cea mai importanta masura este dezinfectarea cu substante pe baza de acool sau biocide a suprafetelor mari si a obiectelor, cum ar fi blaturi, manerele usilor, telefoane si echipamente de birou, care trebuie curatate si dezinfectate in intreaga cladire.Un serviciu complet de dezinfectare este eficient in limitarea raspandirii virusurilor respiratorii. Dezinfectarea spatiilor poate fi facuta cu dezinfectanti ce contin clor, inalbitor, solvent, etanil de 75%, acid paracetic si cloroform, conform Ministerului Sanatatii.Exista aparate care aplica aceasta solutie prin pulverizare, ceea ce permite ca solutia sa patrunda in locuri greu accesibile, omoara virusii si apoi se disipeaza in aer dupa aplicare.Toate cladirile trebuie sa se informeze in legatura cu procedurile corecte de dezinfectie, sa contracteze furnizori calificati si sa aplice in mod corect toate reglementarile din planurile de continuitate ale afacerii